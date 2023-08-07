Із Києва, Дніпра, Ізюма й Харкова: «Укрзалізниця» призначила додаткові потяги до Львова

«Укрзалізниця» оголосила про додаткові поїзди з Києва, Дніпра, Ізюма та Харкова до Львова в період пікових сезонних перевезень.

Про це повідомили в телеграм-каналі перевізника.

Поїзд № 191/192 Київ — Львів вирушатиме з Києва 17–20, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31 серпня о 07:05 і приїжджатиме до Львова о 17:03. У зворотному напрямку, зі Львова, поїзд відправлятиметься 17–20, 22, 26–31 серпня о 13:15 та прибуватиме до Києва о 22:05.

Поїзд № 111/63 — 64/112 Ізюм, Харків — Львів виїжджатиме 16, 18, 20, 25, 27 та 30 серпня з Ізюма о 18:22, Харкова о 22:43 і прибуватиме до Львова о 13:40.

У зворотному напрямку, зі Львова, 17 і 19 серпня поїзд відправлятиметься о 14:50 та прибуватиме до Харкова о 5:46 та до Ізюма о 12:00. В інші дати — 21, 26, 28 та 31 серпня поїзд відправлятиметься зі Львова о 15:48 та прибуватиме до Харкова о 5:46 та до Ізюма о 12:00.

Поїзд № 79/80 Дніпро — Львів (через Київ) вирушатиме з Дніпра 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 31 серпня о 22:15 і прибуватиме до Львова о 13:40. У зворотному напрямку, зі Львова, поїзд відправлятиметься 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30 серпня та 1 вересня о 15:48 і прибуватиме до Дніпра о 06:49.

Квитки на поїзди можна купити в застосунку «Укрзалізниці», у чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Фото: «Укрзалізниця»