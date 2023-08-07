Із Києва, Дніпра, Ізюма й Харкова: «Укрзалізниця» призначила додаткові потяги до Львова

241
Ірина Маймур
share share

«Укрзалізниця» оголосила про додаткові поїзди з Києва, Дніпра, Ізюма та Харкова до Львова в період пікових сезонних перевезень.

Про це повідомили в телеграм-каналі перевізника.

Поїзд № 191/192 Київ — Львів вирушатиме з Києва 17–20, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31 серпня о 07:05 і приїжджатиме до Львова о 17:03. У зворотному напрямку, зі Львова, поїзд відправлятиметься 17–20, 22, 26–31 серпня о 13:15 та прибуватиме до Києва о 22:05.

Поїзд № 111/63 — 64/112 Ізюм, Харків — Львів виїжджатиме 16, 18, 20, 25, 27 та 30 серпня з Ізюма о 18:22, Харкова о 22:43 і прибуватиме до Львова о 13:40.

У зворотному напрямку, зі Львова, 17 і 19 серпня поїзд відправлятиметься о 14:50 та прибуватиме до Харкова о 5:46 та до Ізюма о 12:00. В інші дати — 21, 26, 28 та 31 серпня поїзд відправлятиметься зі Львова о 15:48 та прибуватиме до Харкова о 5:46 та до Ізюма о 12:00.

Поїзд № 79/80 Дніпро — Львів (через Київ) вирушатиме з Дніпра 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 31 серпня о 22:15 і прибуватиме до Львова о 13:40. У зворотному напрямку, зі Львова, поїзд відправлятиметься 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30 серпня та 1 вересня о 15:48 і прибуватиме до Дніпра о 06:49.

Квитки на поїзди можна купити в застосунку «Укрзалізниці», у чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Фото: «Укрзалізниця»

Опубліковано: 07 серпня 2023
share share
У Львові біля Краківського ринку відреставрували історичну браму У Львові біля Краківського ринку відреставрували історичну браму Під час ремонту на вулиці Пирогова не встановили жодного дощоприймальника Під час ремонту на вулиці Пирогова не встановили жодного дощоприймальника У Києві повністю демонтували Дегтярівський шляхопровід У Києві повністю демонтували Дегтярівський шляхопровід В Ірпені хочуть запустити автобуси до Києва з кондиціонерами В Ірпені хочуть запустити автобуси до Києва з кондиціонерами Дивіться, як у Чернігові відновили мереживний будинок на вулиці Музейній Дивіться, як у Чернігові відновили мереживний будинок на вулиці Музейній Дивіться, який кемпер-парк відкрився на Гідропарку із видом на Дніпро Дивіться, який кемпер-парк відкрився на Гідропарку із видом на Дніпро Буковинський вінок, зливана каша й напій «Варена»: до культурної спадщини України внесли ще три елементи Буковинський вінок, зливана каша й напій «Варена»: до культурної спадщини України внесли ще три елементи Активісти вийшли на мітинг проти будівництва ЖК H2О на Осокорках Активісти вийшли на мітинг проти будівництва ЖК H2О на Осокорках
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.