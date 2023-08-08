На третьому літньому «Куражі» збиратимуть на безбар’єрність кінотеатру «Жовтень»

Благодійну барахолку «Кураж» проведуть втретє. Завершальний захід цього сезону відбудеться 2 та 3 вересня на локації Garage.

Про це повідомила засновниця проєкту Альона Гудкова.

Під час барахолки збиратимуть 1,5 млн гривень на безбар’єрність кінотеатру «Жовтень».

«Чому не на військових у цей раз? Тому що вони повертаються, повертаються дуже часто з інвалідністю і хочеться показати приклад того, як бізнеси, державні та комерційні мають ставати доступними вже вчора для всіх людей України, тим самим проявляючи повагу до рівності всіх і кожного», — пояснила Гудкова.

Як повідомила команду «Куражу» виданню The Village Україна, зібрані кошти підуть на те, аби зробити безбар’єрний вхід у кінотеатр, додатково оснастити пандус, облаштувати доступну вбиральню на першому поверсі та змінити стійки каси, де продають смаколики.

Крім того, на сайт кінотеатру додадуть навігацію і онлайн-інструменти, аби гості з інвалідністю могли скористатися під час сеансу доступними сидіннями. Фінальний перелік робіт і кошторис команда барахолки має оприлюднити на платформі dobro.ua.

Вартість квитків на місці та онлайн вартує 250 гривень. Купити квитки та зареєструватися на барахолки можна за посиланням.

Вхід на захід безкоштовний для військових, людей з інвалідністю, вагітних жінок, дітей до 12 років та людей літнього віку.

Фото: «Кураж»