Куди піти у Києві 11-13 серпня: концерт ТНМК, маркет знижок Всі. Свої та День молоді на ВДНГ

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Валерія Гуржий
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Протягом 11-13 серпня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких: вечірки у Куренях, артпросторі Uyava та Келлері, третій Стадіон Культури, ярмарки у Broen та КультМотиві та маркет Всі. Свої.

Зібрали 14 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

Три дні вечірок у Куренях

У п'ятницю 11 серпня виступатиме гість з США - Joel, а також Lutique, Danny Boy&Daari. У суботу, 12 серпня на сцену вийдуть Wareika - талановиті німецькі музиканти, Jacob Seidensticker і Haik, а благодійний захід розкачає Aidentique. У неділю, 13 серпня, виступатиме співачка Kola.

Ціна: 11 серпня вхід вільний, 12 серпня – 300 грн, 13 серпня – 800 грн.
Де: Курені, Паркова дорога, 4
Коли: 11-13 серпня з 16:00

Відкриття виставки "Український колаж"

Відкриття виставки «Український колаж», на якій будуть представлені колажні роботи декількох поколінь українських митців. Представлені в експозиції твори дадуть вам можливість прослідкувати розвиток українського колажу протягом століття і вразять своїм розмаїттям.

Ціна: 11 серпня вхід вільний, інші дні від 100 до 200 грн
Де: Національний музей "Київська картинна галерея"
Коли: 11 серпня 17:00, 12 серпня - 6 вересня з 11:00

Lely 45, Jenia Tarsol та «Песики Фест» в артпросторі Uyava

11 серпня виступатиме українська співачка Lely 45. Квитки у цей день по 550 грн. 12 серпня до Києва приїде засновник лейблу Blue Shadow, талановитий ізраїльський DJ і продюсер Jenia Tarsol. Квитки цього дня по 400 грн. 13 серпня на локації проведуть сімейний фестиваль «Песики Фест». Квитки від 150 до 250 грн.

Ціна: 150-550 грн
Де: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1
Коли: 11 серпня з 19:00, 12 серпня з 15:00, 13 серпня з 12:00

Підпільний Стендап - Загайкевич, Чирков, Кириленко, Трандафілов

У цей вечір виступатимуть: Свят Загайкевич, Сергій Чирков, Вадим Кириленко, Микита Трандафілов.

Ціна: 250-400 грн
Де: Underground StandUp Club, вулиця Золотоворітська, 15
Коли: 11 серпня 18:30

Субота

Маркет знижок у Всі.Свої

Маркет Всі. Свої зі знижками на одяг, взуття та аксесуари від українських виробників. На сейлі ви зможете придбати речі з весняних та літніх колекцій зі знижками від 10% до 50%. Сукні та спідниці, костюми різних матеріалів та фасонів, брюки та шорти, футболки та світшоти, сумочки та взуття.

Ціна: вхід вільний
Де: вулиця Десятинна, 12
Коли: 12-13 серпня з 10:00

Трініті фестиваль

Відбудеться Трініті фестиваль з двома йога-практиками, маркетом, поп-апом та баром. А ввечері на гостей очікує вечірка з потужним лайн-апом.

Ціна: від 250-300 грн
Де: клуб Arsenal XXII, вулиця Князів Острозьких, 2
Коли: 12 серпня з 12:00

Броенський ярмарок

На броенському ярмароку будуть: вініли, рослини, свічки, квіткові букети, апсайкл посуд, прикраси, книжки, апсайкл корсети, футболки, сінабони, сухофрукти, стенд з речами, портрет за донат та стрітфуд.

Ціна: вхід вільний
Де: Велика Житомирська, 20
Коли: 12 серпня з 14:00

Вечірка у Keller

На вечірці виступатимуть: Hermeth, Poly Chain, Alex Savage, Oleg Patselya, Cantrust, Pledov b2b Jane, hd Hameleon, NaN C.

Ціна: 600 грн
Де: Келлер, Кирилівська, 71
Коли: 12 серпня з 14:00

Третій Стадіон Культури

12-13 серпня відбудеться третій “Стадіон Культури”. Протягом цих днів на сцені виступлять:

  • 12 серпня - ТНМК, Thekomakoma, The Pamphlets, Roxolana, Seba Korecky
  • 13 серпня - Паліндром, Дарʼя Коломієць, Teleport, lowcost49, Kutovyi

Лектори фестивалю: Максим Нагорняк (Bezodnya Music), Марія Дячук, Інна Чечевиця, Михайло Думнич, Віталій Юрасов, Петро Батанов.

Ціна: від 250 грн
Де: Льодовий стадіон, проспект Академіка Глушкова, 9
Коли: 12-13 серпня з 14:00

"Приворотне зілля" в Театрі на Подолі

Двоє працівників компетентних органів отримують завдання поставити потойбічне на службу державі. А чому ні? Інші ж психотехніки давно вже працюють на користь службам. Ну а коли ідеться про тонкі матерії – кохання, пристрасть, хіть – людина перетворюється на слухняну ляльку. Отож любовна магія, може, і повинна зайняти своє місце в арсеналі спецслужб.

Ціна: 250-700 грн
Де: Театр на Подолі, Андріївський узвіз, 20 А,Б
Коли: 12 серпня 16:00

Saint Code

В Osocor Residence виступить новий київський електронний дует Saint Code. Проект створений двома музикантами з безперечно багатою історією за плечима та відомими під псевдонімами Zeus та Lecter.

Ціна: 400 грн
Де: Osocor Residence
Коли: 12 серпня 19:00

Святкування Міжнародного дня молоді на ВДНГ

«Поляна ВДНГ та Сад Гамаків» запрошують на святкування Міжнародного дня молоді! У цей день поєднають дві музичні стихії популярної музики 90-00-х та сучасної електронної!

На святкуванні буде: денний пікнік, гра у фрисбі, відкритий діджей-пульт, за яким гратимуть різні діджеї, інтерактив з ведучим та благодійний аукціон.

Ціна: вхід вільний
Де: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1
Коли: 12 серпня 12:00

Неділя

Благодійний маркет у КультМотиві

Відбудеться благодійний маркет на підтримку притулку Adopt don`t stop. На маркеті буде багато цікавих брендів, книжкова барахолка, фотосесії, музикальна та лекційна програма. Також свій діджей-сет зіграє machine funk-виконавець Mykhai lo. А в кінці вечора організатори обіцяють розіграші призів.

Ціна: вхід вільний
Де: КультМотив, вул. Набережно-Хрещатицька, 31/36
Коли: 13 серпня з 12:00

Pop-up українських дизайнерів у ресторані «Прага»

У ресторані "Прага" відбудеться рop-up багатьох українських дизайнерів на якому будуть представлені: брендовий одяг, прикраси, взуття, сумки та капелюхи.

Ціна: вхід вільний
Де: ресторан "Прага", вулиця Академіка Глушкова, 1
Коли: 13 серпня з 12:00

Фото: Lutique, Lely 45, Свят Загайкевич, Всі Свої, Bloop bools, ТНМК, Театр на Подолі, ресторан Прага, Saint Code

Опубліковано: 09 серпня 2023
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