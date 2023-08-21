Під час вересневого «Куражу» збиратимуть на систему вентиляції для укриття «Охматдиту»

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Ірина Маймур
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Нова ціль барахолки «Кураж», що пройде 2 та 3 вересня, — обладнати в укритті лікарні «Охматдит» систему вентиляції з регулюванням температури повітря.

Про це повідомили в соцмережах проєкту.

Зазначається, що така система вентиляції коштує приблизно 650 000 гривень. Під час тривог у це приміщення спускається майже 120 людей: хворі діти та їхні батьки із 4-х відділень лікарні — відділення СНІД, педіатричного відділення, відділення молодшого дитинства й неврологічного відділення. Багатьом із них необхідно продовжувати медичні процедури навіть під час атак.

Керівництво лікарні вже почало ремонтні роботи, аби підготуватися до зими. Однак наразі потребує допомоги у фінансуванні системи вентиляції. Вона забезпечить належний рівень кисню в приміщенні.

Збір на систему вентиляції для «Охматдиту» — лишень одна із цілей благодійної барахолки. Інші проєкти, на які збиратимуть кошти, ще обирають.

Щоб долучитися до збору «Куражу», необхідно купити звичайний або суперблагодійний квиток на івент або задонатити на банку благодійної барахолки.

Фото: «Кураж»

Опубліковано: 21 серпня 2023
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