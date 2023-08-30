Між Києвом і Васильковом запустять експериментальні потяги

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Ірина Маймур
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Із 1 до 30 вересня «Укрзалізниця» запустить експериментальні поїзди між Києвом та Васильковом.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Південно-Західної залізниці.

Потяги додають, аби вивчити пасажиропотік на цьому напрямку.

Як саме поїзди запустять:

  • № 6049 Київ — Васильків-Центр відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 08:34, прибуватиме до станції Васильків-Центр о 09:31;
  • № 6050 Васильків-Центр — Київ відправлятиметься зі станції Васильків-Центр о 07:28, прибуватиме до станції Київ-Пасажирський 08:24;
  • № 6051 Київ — Васильків-Центр відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 16:36, прибуває до станції Васильків-Центр о 17:26;
  • № 6052 Васильків-Центр — Київ відправлятиметься зі станції Васильків-Центр о 09:41, прибуватиме до станції Київ-Пасажирський о 10:32;
  • № 6053 Київ — Васильків-Центр відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 18:37, прибуватиме до станції Васильків-Центр о 19:27;
  • № 6054 Васильків-Центр — Київ відправлятиметься зі станції Васильків-Центр о 17:36, прибуватиме до станції Київ-Пасажирський о 18:26.

Квитки на поїзди можна придбати в залізничних касах та терміналах самообслуговування.

Фото: «Укрзалізниця»

Опубліковано: 30 серпня 2023
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