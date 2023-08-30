Куди піти у Києві 1-3 вересня: виступи Dakh Daughters і Alyona Alyona та барахолка "Кураж"

Протягом 1-3 вересня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких: виступи Dakh Daughters, Paradox та Hugh hardie в артпросторі Uyava, фестиваль божевільного морозива, спеціальний показ фільму "Довбуш" за участю режисера та акторського складу, виступ Злати Огнєвіч, Alyona Alyona гуртів Без обмежень та Друга ріка, вистава "Ножиці для кігтів алігатора", барахолка "Кураж" та стендап на даху.

Зібрали 11 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

1 вересня виступлять Dakh Daughters — 15 музичних інструментів, діапазон вокалу від українського плачу до суворого гроулінгу та повний спектр людських емоцій. Кожна композиція — це окреме театральне дійство з виром почуттів, зворушливими героями та неймовірними історіями.

2 вересня їдуть до Києва з благодійним виступом Paradox - індійсько-британський продюсер та DJ.Також цього дня на сцені виступить Hugh hardie — автор власного потужного бренду D'n'B, наповненого справжнім фанком, соулом та емоціями. Підтримають виступ хедлайнерів талановиті українські продюсери Elmar, Votuma, The Lumb та Buzzkeeper.



3 вересня вересня відбудеться Bеликий благодійний захід 3ОШБ _LOVE. Зараз 3ОШБ перебуває на Бахмутському напрямку, для виконання бойових завдань хлопці потребують Багі — авто високої прохідності з відкритими колесами, для їзди по бездоріжжю. Мета благодійного заходу 3ОШБ_LOVE — 300.000 грн.

Ціна: 200-700 грн

Де: артпростір Uyava, ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1

Коли: 1 вересня з 19:00, 2-3 вересня з 15:00

Музиканти зіграють дві різні програми на лівому та на правому берегах столиці 1 та 2 вересня.

1 вересня – виступ на правому березі Києва на терасі ТРЦ «Гулівер». Відвідувачі зможуть не тільки заспівати з музикантами улюблених пісень, а й потанцювати просто неба.

2 вересня – концерт на лівому березі, якому притаманне більш розміряне життя, тож для слухачів звучатиме акустична програма «Інші Ріка » на терасі ТРЦ River Mall. Крім того, це остання можливість для киян наживо почути хіти гурту в глибокому й чуйному акустичному звучанні.

Ціна: від 600 грн

Де: ТРЦ Guliver та ТРЦ River Mall

Коли: 1-2 вересня 19:30

Як завжди, будуть crazy смаки: курка гриль з конфітюром із манго, чай масала з червоним сицилійським апельсином, пиво з бергамотом, червоний портвейн з виноградом і амареной, херес з пармезаном і фундуком та мандариновий штрегамісу (тирамісу з лікером Strega). А також — спеціальне дитяче морозиво, спеціально розроблене маестро.

Ціна: вхід вільний

Де: просп. Соборності, 7б

Коли: 1-2 вересня з 11:00

Субота

Третя цьогорічна благодійна барахолка "Кураж". На ній збиратимуть кошти для обладнання в укритті лікарні «Охматдит» систему вентиляції з регулюванням температури повітря. Така система вентиляції коштує приблизно 650 000 гривень.

Ціна: 250 грн

Де: Garage, вул. Межигірська, 82

Коли: 2-3 вересня з 12:00

2 вересня у Куренях ви зможете почути дуетну роботу «Народжені вільними» гурту Без обмежень та співачки Злата Огнєвіч. Пісня наповнена зворушливістю і глибиною. Вона дає віру в перемогу та надихає рухатись тільки вперед до незалежного майбутнього нашої держави.

3 вереня на сцену вийдуть Аlyona Аlyona, MamaRika, Nichka, Fiїnka. Головна мета і спонукання — збір коштів на тепловізори для в/ч А1619 ЗСУ.

Ціна: 300-1600 грн

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 2 вересня 19:00, 3 вересня 16:00

Події фільму відбуваються в Карпатах на початку 18 століття. Жорстоке правління польської шляхти змушує гуцулів тікати в гори. Двоє братів, Олекса та Іван Довбуші, опиняються поза законом і стають опришками. У пошуках помсти панам за вбивство батьків Довбушів, брати стають ворогами один одному.

Показ відбудеться за участі акторів та режисера фільму Олеся Саніна. У глядачів буде можливість поставити запитання стосовно зйомок і виробництва цієї стрічки.

Ціна: 220-230 грн

Де: кінотеатр Баттерфляй DeLuxe, вулиця Антоновича, 50

Коли: 2 вересня 17:00

З 12:00 на зустрічі можна буде скуштувати різноманітні вареники, зокрема: вареники з маком та заварним кремом, з кокосом та заварним кремом, з мʼясом та соусом деміглас та інші. А з 17:00 до меню додадуться різні види коктейлів негроні.

Ціна: вхід вільний

Де: Octo tower, вул. Мечникова, 5

Коли: 2 вересня 12:00

Лайн-ап: Max Frei, Vlad Kovalov, Sasha Trey, Performance, Sergen Makaren, Luschn, Ochii, Kadiristy.

Ціна: 500-600 грн

Де: Keller, вул Кирилівська, 71

Коли: 2 вересня 13:00

В Osocor Residence чекає електронний open air в супроводі GosOrchestra. Гості резиденції отримають актуальну електроніку в поєднанні з академічною музикою. Насолодитися таким неповторним міксом можна буде просто неба біля озера.

Лайн-ап: Armina (PL), Odyssay, Helen&Boys, Beat Inside, Cherry, R.A.N, Artaria, Thehow.

Ціна: від 600 грн

Де: Osocor Residence, вул. Виноградна, 2

Коли: 2 вересня 16:00

Неділя

Цього вечора на сцені: Фелікс Редька, Богдан Письменко, Вєста Гунченко, Джейхун Сафаров, Саша Качура.

Ціна: від 350 грн

Де: Creative Quarter, площа Спортивна 1а , вежа Б , 9-й поверх

Коли: 3 вересня 18:00

Прийшовши на виставу, ти опинишся у справжнісінькому волонтерському штабі. Який наповнений не лише коробками з гуманітаркою та речами, необхідними для військових, але й неймовірними історіями, ситуаціями та випадками, які трапляються з героями трагікомедії.

Ціна: від 300 грн

Де: НЦТМ ім. Леся Курбаса, вулиця Володимирська, 23в

Коли: 3 вересня 17:00

Фото: Кураж, Zlata Ognevich, Dakh Daughters, Unsplash\Dana DeVolk, Фелікс Редька