Хто тепер буде придатний до служби: Міноборони розширило перелік осіб, що підлягають мобілізації

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Ірина Маймур
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Міністерство оборони України затвердило новий Розклад хвороб для оцінки придатності до військової служби.

Про це йдеться в наказі № 490, що набув чинності 25 серпня.

Раніше у воєнний час за статтями Розкладу хвороб, які передбачають варіанти — індивідуальну оцінку, придатний або обмежено придатний до служби, ВЛК ухвалювала постанову «придатний до військової служби», за винятком статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в. Однак наразі ці слова виключили. Тому за «спірними» статтями придатними визнаватимуть усіх.

Йдеться про такі статті:

  • 2-в — клінічно вилікуваний туберкульоз;
  • 4-в — вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;
  • 5-в — безсимптомний ВІЛ;
  • 13-в — хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;
  • 14-в — легкі короткочасні хворобливі прояви розладів психіки;
  • 17-в — невротичні, пов’язані зі стресом та соматоформні розлади (фобійні, тривожні, обсесивно-компульсивні, адаптаційні, соматофортні та інші невротичні розлади, неврастенія, реакції на тяжкий стрес) при помірно виражених, короткострокових проявах;
  • 21-в — повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи;
  • 22-в — епізодичні та пароксизмальні розлади.

Також ВЛК видаватиме не лише постанову про обмежену придатність до військової служби, а і про придатність за конкретною військовою спеціальністю.

До того ж спрощено вимоги щодо фізичного здоров’я для тих, хто служитиме в десантно-штурмових військах та морській піхоті в особливий період.

Фото: аrmyinform

Опубліковано: 04 вересня 2023
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