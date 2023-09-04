Хто тепер буде придатний до служби: Міноборони розширило перелік осіб, що підлягають мобілізації

Міністерство оборони України затвердило новий Розклад хвороб для оцінки придатності до військової служби.
Про це йдеться в наказі № 490, що набув чинності 25 серпня.
Раніше у воєнний час за статтями Розкладу хвороб, які передбачають варіанти — індивідуальну оцінку, придатний або обмежено придатний до служби, ВЛК ухвалювала постанову «придатний до військової служби», за винятком статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в. Однак наразі ці слова виключили. Тому за «спірними» статтями придатними визнаватимуть усіх.
Йдеться про такі статті:
Також ВЛК видаватиме не лише постанову про обмежену придатність до військової служби, а і про придатність за конкретною військовою спеціальністю.
До того ж спрощено вимоги щодо фізичного здоров’я для тих, хто служитиме в десантно-штурмових військах та морській піхоті в особливий період.
Фото: аrmyinform