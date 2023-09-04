У «Дії» з’явилися ще чотири послуги: які саме

670
Ірина Маймур
share share

Із 4 вересня на порталі «Дія» стали доступними нові послуги, спрямовані на допомогу людям із дітьми.

Про це повідомив заступник міністра соцполітики Костянтин Кошеленко в етері «Українського радіо».

Серед нових послуг будуть такі:

  • допомога при усиновленні дитини;
  • допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною;
  • допомога особам з інвалідністю дитинства та дітям з інвалідністю;
  • допомога на дитину одинокій матері або батьку.

«Зараз в Україні, на жаль, багато дітей залишається без батьків. Й актуальність такого комплексу послуг з усиновлення зростає. Прямо на порталі «Дія» зараз люди можуть податися і отримати первинну консультацію з усиновлення. А потім зареєструватись кандидатом на усиновлювача. Це спрощує один із найбільш бюрократичних непрозорих процесів», — пояснив чиновник.

Фото: zn.uа

Опубліковано: 04 вересня 2023
share share
У Києві хочуть витратити на ремонт головпоштамту майже 3 млн гривень У Києві хочуть витратити на ремонт головпоштамту майже 3 млн гривень Євген Клопотенко відкриє на Арсенальній бістро сучасної української кухні «Полтава» Євген Клопотенко відкриє на Арсенальній бістро сучасної української кухні «Полтава» Під Києвом виявили поховання часів Середньовіччя Під Києвом виявили поховання часів Середньовіччя В Одесі почав курсувати перший за останні 20 років гібридний автобус В Одесі почав курсувати перший за останні 20 років гібридний автобус На Вознесенському узвозі відкрили магазин-книгарню readellion На Вознесенському узвозі відкрили магазин-книгарню readellion Дивіться, як у харківському метро обладнали класи для навчання Дивіться, як у харківському метро обладнали класи для навчання Хто тепер буде придатний до служби: Міноборони розширило перелік осіб, що підлягають мобілізації Хто тепер буде придатний до служби: Міноборони розширило перелік осіб, що підлягають мобілізації Не викидай насіння від кавуна та смаж на топленому маслі: 10 кулінарних порад на всі випадки життя Не викидай насіння від кавуна та смаж на топленому маслі: 10 кулінарних порад на всі випадки життя
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.