У «Дії» з’явилися ще чотири послуги: які саме

Із 4 вересня на порталі «Дія» стали доступними нові послуги, спрямовані на допомогу людям із дітьми.

Про це повідомив заступник міністра соцполітики Костянтин Кошеленко в етері «Українського радіо».

Серед нових послуг будуть такі:

допомога при усиновленні дитини;

допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною;

допомога особам з інвалідністю дитинства та дітям з інвалідністю;

допомога на дитину одинокій матері або батьку.

«Зараз в Україні, на жаль, багато дітей залишається без батьків. Й актуальність такого комплексу послуг з усиновлення зростає. Прямо на порталі «Дія» зараз люди можуть податися і отримати первинну консультацію з усиновлення. А потім зареєструватись кандидатом на усиновлювача. Це спрощує один із найбільш бюрократичних непрозорих процесів», — пояснив чиновник.

Фото: zn.uа