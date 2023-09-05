Стрічка «20 днів у Маріуполі» стала найкасовішим документальним фільмом в Україні

Стрічка «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова стала найкасовішим документальним фільмом українського прокату.

Лише за перший вікенд прокату вона зібрала 531 551 гривню, повідомив кінодистриб’ютор «Артхаус Трафік».

За чотири дні — З 31 серпня по 3 вересня — документальний фільм подивилися понад 4000 людей.

«20 днів у Маріуполі» — робота воєнного кореспондента, фотографа, відеографа й письменника Мстислава Чернова. Також до створення стрічки долучилися фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василіса Степаненко.

Продюсери фільму планують подати «20 днів у Маріуполі» на премію «Оскар» у категорії «Найкращий документальний фільм».

Фото: «Артхаус Трафік»