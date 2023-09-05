Активісти закликають Зеленського ветувати містобудівний законопроєкт та влаштовують всеукраїнський марафон

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Валерія Гуржий
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Національна спілка архітекторів України, архітектурна палата НСАУ, громадська організація ЧЕСНО за участі архітекторів, громадськості та представників місцевого самоврядування організовують Всеукраїнський марафон "Україна" проти 5655".

Він відбудеться 7 вересня з 11:00 до 13:30. Організатори та учасники закликають президента України Володимира Зеленського ветувати законопроєкт 5655.

Відповідну петицію вже підписали більше 42 тисячі громадян.

На заході учасники розкажуть про те, як проєктом Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності», реєстр.№5655:

  • знищується ідея запровадження електронної системи в сфері будівництва;
  • стимулюється самовільне будівництво;
  • легалізується незаконне будівництво;
  • передається приватним суб’єктам господарювання виключно державна функція контролю та нагляду;
  • збільшується вартість оформлення містобудівної документації;
  • позбавляється прав громадськість ініціювати обов’язкові перевірки будівництва у разівиявлення ними порушень;
  • монополізується допуск наринок;
  • порушуються права власників земельних ділянок;
  • збільшується корупція у містобудівній сфері;
  • обмежуються можливості органів місцевого самоврядування;
  • знищується саморегулювання в Україні як основа професійного розвитку галузі;
  • звужуються повноваження органів охорони культурної спадщини; звужуються права архітекторів та інших фахівців галузі;
  • знищується децентралізація;
  • запроваджується будівельна амністія.

Аби взяти участь у заході необхідно зареєструватися за посиланням.

Раніше ми писали, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт 5655 про реформування сфери містобудівної діяльності, який критикували архітектори та громадські організації.

Фото: Unsplash\Nathan Waters

Опубліковано: 05 вересня 2023
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