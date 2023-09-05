Активісти закликають Зеленського ветувати містобудівний законопроєкт та влаштовують всеукраїнський марафон

Національна спілка архітекторів України, архітектурна палата НСАУ, громадська організація ЧЕСНО за участі архітекторів, громадськості та представників місцевого самоврядування організовують Всеукраїнський марафон "Україна" проти 5655".
Він відбудеться 7 вересня з 11:00 до 13:30. Організатори та учасники закликають президента України Володимира Зеленського ветувати законопроєкт 5655.
Відповідну петицію вже підписали більше 42 тисячі громадян.
На заході учасники розкажуть про те, як проєктом Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності», реєстр.№5655:
Аби взяти участь у заході необхідно зареєструватися за посиланням.
Раніше ми писали, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт 5655 про реформування сфери містобудівної діяльності, який критикували архітектори та громадські організації.
Фото: Unsplash\Nathan Waters