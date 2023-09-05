Відтепер у «Дії» можна надсилати копію студентського квитка

Відтепер копію студентського квитка можна надсилати за кілька кліків через «Дію», повідомляють у пресслужбі сервісу.

Це знадобиться, аби отримати знижку за студентським, зареєструватися в системі універу, створити персональний кабінет на освітніх ресурсах тощо.

Зазначається, що українські бізнеси можуть налаштувати інтеграцію з «Дією», аби надавати знижки студентам або ж ділитися корисним контентом із цільовою аудиторією. Компанії можуть налаштувати шеринг так, щоб отримувати копії як офлайн, так і онлайн.

Як працює ця функція — дивіться у відео:

Фото: кадр із відео «Дії»