Відтепер у «Дії» можна надсилати копію студентського квитка

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Ірина Маймур
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Відтепер копію студентського квитка можна надсилати за кілька кліків через «Дію», повідомляють у пресслужбі сервісу.

Це знадобиться, аби отримати знижку за студентським, зареєструватися в системі універу, створити персональний кабінет на освітніх ресурсах тощо.

Зазначається, що українські бізнеси можуть налаштувати інтеграцію з «Дією», аби надавати знижки студентам або ж ділитися корисним контентом із цільовою аудиторією. Компанії можуть налаштувати шеринг так, щоб отримувати копії як офлайн, так і онлайн.

Як працює ця функція — дивіться у відео:

Фото: кадр із відео «Дії»

Опубліковано: 05 вересня 2023
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