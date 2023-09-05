У КМДА запевнили, що біля Протасового яру не будуватимуть паркінг замість зеленої зони

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Валерія Гуржий
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Київська міська рада на пленарному засіданні розгляне питання щодо виключення ділянки поблизу Протасового яру з переліку паркувальних майданчиків.

Про це повідомив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

За його словами, Київська міська рада у серпні 2021 року прийняла рішення, згідно з яким у перелік паркувальних майданчиків, закріплених за КП «Київтранспарксервіс», входила земельна ділянка на розі вулиці Протасів яр та провулка Докучаєвського.

"Станом на сьогодні комунальне підприємство в частині облаштування цього паркувального майданчика це рішення не виконало. І не робитиме цього. Стіна пам’яті, створена в 2022 році, має бути непорушною, як і простір біля неї", - зазначив Бондаренко.

Раніше ми писали, що Київська міська рада дала дозвіл на створення паркінгу замість зеленої зони і під муралами загиблим бійцям біля Протасового яру.

Фото: kiev.informator.ua

Опубліковано: 05 вересня 2023
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