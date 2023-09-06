Куди піти у Києві 8-10 вересня: виступи Kazka та Jerry Heil, KyivBookFest та гаражний розпродаж

Протягом 8-10 вересня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких: виступи Kazka та Jerry Heil, KyivBookFest, гаражний розпродаж, фестиваль американського кіно, ярмарок у Броен, PesDay, маркет Всі.Свої, вистава "Мрії оживають" у Театрі на Подолі та Підпільний стендап.

Зібрали 16 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

Фестиваль американського кіно «Незалежність» відбудеться в 12-й раз і пройде в Києві. На честь 60-річчя Квентіна Тарантіно, Фестиваль американського кіно “Незалежність” представить ретроспективу фільмів культового режисера.

До ретроспективи увійдуть три фільми Тарантіно: Кримінальне чтиво, Безславні виродки, Одного разу в… Голлівуді. Ігрова програма: Тар, Після сонця, Реаліті, Чемпіони, Пісня про кохання, Перевірка. Документальна програма: Вся ця краса та кровопролиття, Я тебе там не бачив, Предмет, Тендітні плечі: Переосмислюючи Барбі, Покази фільмів Indie Lab.

Ціна: від 95 грн

Де: Кінотеатри «Жовтень» та Kino42

Коли: 7-13 вересня

Благодійні «коктейльні вечорниці» з fox lingerie та helicopterview agency у барі "В зюзю". Цього разу мета заходу — благодійний збір «Ночі стають довшими» на нічні дрони для 110 бригади, котра вже 17 місяців обороняє Авдіївку.

Ціна: вхід вільний

Де: В зюзю, вулиця Володимирська 69

Коли: 8 вересня 18:00

Головний герой Девід після смерті дружини не може відпустити її і продовжити жити далі. Часто він з нею розмовляє і відмовляється повірити в те, що сталося… Перебуваючи в кайданах своєї прив’язаності, вона приводить його до думки, що усі його страждання викликані тим, що він так і не любив її по-справжньому, саме тому він нещасний, адже «щастя — це робота, яку будь-що-будь, потрібно виконати добре».

Ціна: 300-600 грн

Де: Театр на Подолі, Андріївський узвіз, 20 А,Б

Коли: 8 вересня 18:00

На заході можна буде провести вечір в класній культурній (не тільки) компанії, послухати тіктокоінстаграмних стендапероінфлюенсерів і просто кайфонути від благодійності.

Ціна: вхід вільний

Де: КультМотив, вулиця Ревуцького, 15

Коли: 8 вересня 18:30

Фестиваль відбуватиметься у двох паралельних форматах:

Книжкова виставка-продаж – локація з вільним входом, де відвідувачі зможуть поспілкуватися з видавцями та придбати як бестселери, так і нові видання.

– локація з вільним входом, де відвідувачі зможуть поспілкуватися з видавцями та придбати як бестселери, так і нові видання. Галузевий форум – місце для всіх подій книжкової сфери, програма якої складатиметься з блоків, серед яких професійні події, військова тематика, дизайнерські заняття, презентація новинок книжкової сфери, дитяча програма... і багато іншого. Вхід на територію подій відбуватиметься за благодійними внесками.

Ціна: донат від 100 грн

Де: Pochayna Event Hall, проспект Степана Бандери, 23

Коли: 8-10 вересня з 11:00

У п'ятницю виступатимуть A.Fleming, b2b Runov, Lutique та Undersoul. У суботу на сцену підіймуться Tamada[live, Tbilisi/Berlin], Cape Cod та Anna Aloka. А у неділю запалюватимуть Yaroslav Lenzyak, Capacity House та Lubimaya.

Ціна: у п'ятницю і неділю вхід вільний, у суботу - 300 грн

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 8-10 вересня з 16:00

8 вересня в артпросторі Uyava з великим сольним концертом виступить гурт Kazka. На концерті звучатимуть знакові хіти гурту та потужні меседжі про сильну та дивовижну Україну.

9 вересня на сцені запалюватимуть: Thekomakoma, Pobo, Тонка, Disappeared Completely, Shadow Unit Love, Mary. 10 вересня на сцену вийдуть: Kurs Valut, Si Process, Hidden Element, Karoon, Eternity, Sasha Dog.

Ціна: 450-800 грн

Де: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова 1

Коли: 8 вересня о 18:00, 9-10 вересня з 15:00

Субота

Українська співачка Jerry Heil вважає, що її музична місія – прославляти свою країну у всьому світі! Через свої пісні та музику розповісти про традиції та культуру свого українського народу. Тож зараз Jerry Heil готує колаборації з кращими європейськими та світовими артистами, які ви зовсім скоро зможете почути.

Ціна: від 500 грн

Де: ТРЦ Гулівер, Спортивна площа, 1

Коли: 9 вересня 19:00

На благодійному фестивалі будуть слухати музику, вибирати зіни й дістро та збирати гроші на ЗСУ.

Лайнап:

dj. flugvél og geimskip (electronic / pop)

chillera (dub / psychedelic)

heavenphetamine (psych / synthpop)

re-read (emo / indie)

emil asadow (ambient / electronic)

plaaaato (dream-pop/shoegaze)

anthony junkoid (world)

Ціна: від 300 грн

Де: 20ft Radio, Кирилівська 45

Коли: 9 вересня 16:00

На осінньому маркеті українських брендів у Всі.Своїц ього разу будуть представлені теплі патріотичні колекції українських брендів.

Ціна: вхід вільний

Де: вулиця Десятинна, 12

Коли: 9-10 вересня з 10:00

Організатори запрошують приєднатися до заходу, щоб допомогти зібрати кошти для відбудови школи у Харківській області. На заході буде: ярмарок товарів українських виробників: їжа, одяг, взуття, аксесуари та товари для дому; благодійна лотерея, взявши участь у якій, ти зможеш не лише зробити добру справу, але й отримати неймовірні подарунки; ікаві лекції, майстер-класи.

Ціна: вхід вільний

Де: Sense Hub Kyiv, вул. Ярославів Вал, 7

Коли: 9-10 вересня з 12:00

QuizLab - це розважально-інтелектуальна гра під час якої ви не тільки можете весело провести час, а й отримати задоволення від реалізації ваших знань.

Гра складається з 7 музичних раундів на різні теми та з різними механіками. Чекають на команди до 6 гравців включно.

Ціна: від 150 грн

Де: Fiji Lounge Bar, вул.Сагайдачного 14-В

Коли: 9 вересня 13:00

На ярмарку будуть представлені: одяг, плівкові камери, прикраси, натуральна косметика, аксесуари, oлія, сумки, прикраси, прикраси з кераміки, аромасвічки, окуляри і одяг, косметика, рослини, футболки, одяг і аксесуари, портрет за донат, стенд із речами та спешл гриль-стрітфуд.

Ціна: вхід вільний

Де: Броен, вулиця Велика Житомирська 20

Коли: 9 вересня 14:00

Почнуть хвостаті з червоної доріжки, а потім джакузі, пісочниці, спа-зони, beauty, фотосесія, сеанс у психолога, дегустації корму, шопінг, а після всього – на зону вільного вигулу шукати нових друзів і любов. Це буде оазис собачого захвату та насолоди.

А їх госпоадрі зможуть насолодитися тематичним кіно, добірними фуд-кортами, стендапами топових українських коміків, сценою, з якої лунатиме музика для душі, великим маркетом зі справжніми знахідками, басейном та дитячою зоною, де малеча залюбки проведе увесь день.

Ціна: від 250 грн

Де: арт-завод "Платформа"

Коли: 9-10 вересня 12:00

Разом з розпродажем речей організатори планують «влаштувати так зване Block party з друзями, хіп-хоп музикою, бургерами на грилі та змаганнями 2х2 на одне кільце». Сети на Garage Sale зіграють Monsto, Bludov, Lamarsound, та Danskiy.

Ціна: вхід вільний

Де: баскетбольний корт за адресою: вулиця Саксаганського, 30

Коли: 9-10 вересня з 13:00

Неділя

У цей вечір виступатимуть: Юра Коломієць, Лана Чубаха, Артур Петров, Євгеній Коротков.

Ціна: 300-450 грн

Де: Underground Standup Club, вул. Золотоворітська 15

Коли: 10 вересня з 18:30

Фото: Jerry Heil, Sense Hub Kyiv, Unsplash\Alexandra Golovac, КультМотив, camera fetish, Unsplash\Nick Fewings, Курені, Kazka, Лана Чубаха, Театр на Подолі