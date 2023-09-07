На Закарпатті планують створити 5 сміттєобробних кластерів

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Валерія Гуржий
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У 6 районах Закарпаття пропонується створити 5 сміттєобробних кластерів Ужгородський, Мукачівський, Хустський, Тячівсько-рахівський та Берегівський. В останньому, до речі, вже будується нове сортувальне підприємство.

Про це повідомили у Міндовкілля.

Загалом кожен з кластерів міститиме як сортувальні, так і переробні підприємства. Експерти прорахували декілька можливих моделей їх розбудови. Інвестиційна вартість кожної з них коливається в межах 4 -5 млрд грн.

"Закарпатська область разом з міжнародними експертами провела колосальну роботу. Впевнена, що в майбутньому це дасть можливість регіону стати одним із лідерів у реалізації змін та залучити інвестиції для будівництва необхідної інфраструктури з обробки відходів”, – наголосила заступниця міністра Вікторія Кирєєва.

Фото: Unsplash\Alfonso Navarro

Опубліковано: 07 вересня 2023
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