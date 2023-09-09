Експерт розповів, що відбувається в енергетиці і до чого готуватися взимку

Цієї зими відключень електроенергії може бути більше, ніж минулого року. Цифра годин без світла може сягати 4-10 годин.

Про це повідомив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, пише "Фокус".

"Говорити про значне відновлення потужностей не доводиться. Минулого року метою ракетних ударів росіян були підстанції — об'єкти, які відповідають за передачу електроенергії, біля гідроелектростанцій, теплових електростанцій. І коли їх атакували, вже тоді було зрозуміло, що повністю відремонтувати за літо їх неможливо", — каже Юрій Корольчук.

За словами експерта, основна маса фінансових і матеріальних ресурсів іде на планові ремонти. І з великою ймовірністю цифри, які в травні озвучив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький — на той момент вдалося оперативно усунути майже 70% пошкоджених об'єктів — кардинально не змінилися.

Коли йдеться про оперативні роботи, це не означає, що потужність підстанції повністю відновили. Якщо підстанція пропускає мільйон кВт, її відновили оперативно на 70%, вона взимку не пропустить більше, ніж половину потужності, а ймовірність аварійних випадків підвищиться.

"Вважаю, що в нинішньому сезоні відключень буде більше. У ДТЕК Дніпропетровської області вже говорили, що треба готуватися до відключень по 4-8 годин, я думаю, це оптимістичний прогноз, і сміливо можна готуватися до відключень до 10 годин", — додав експерт.

На думку Корольчука, найбільш проблемні регіони: Київська, Харківська, Львівська, Хмельницька та Одеська області.

"Але відключати будуть скрізь. Тому що енергосистема пов'язана, і відштовхуватися будуть від пропускної потужності підстанцій. Зараз уже є інформація про те, що готуються графіки відключень. Як надовго — залежить від того, наскільки холодною буде зима", — запевнив Корольчук.

Експерт також зазначив, що захистити станції саркофагами не встигнуть, адже для цього потрібні роки, а не 45 днів.