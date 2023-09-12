12 найочікуваніших серіалів цієї осені

Найкращий час для занурення в нові екранні історії настає саме зараз. Адже попереду окрім прохолодних вечорів під пледом на нас чекає безліч найрізноманітніших серіальних новинок, на які ми з нетерпінням чекали ще з моменту їхніх анонсів. Що саме дивитися восени 2023 року – читайте в добірці від БЖ.

Ранкове шоу

Дата виходу: 13 вересня

В ролях: Дженніфер Еністон, Різ Візерспун, Стів Карелл, Джон Хемм

3 сезон

Серіал про двох ведучих популярного американського ранкового шоу повертається з новим сезоном. Головною проблемою для героїнь Різ Візерспун та Дженніфер Еністон, а також їхніх колег, стане загроза майбутньому цілої телемережі.

Американська історія жахів

Дата виходу: 20 вересня

В ролях: Емма Робертс, Кім Кадаш'ян, Кара Делевінь

12 сезон

Антологія про різноманітні жахи, від яких холоне кров, нарешті повертається до глядачів з 12 сезоном, підзаголовок якого звучить як “Делікатний” або ж “Ніжний”. В його основу частково ліг майбутній роман Даніель Валентайн “Ніжний стан”. Він розповідає про жінку, яка впевнена – її вагітності перешкоджає щось дуже зловісне.

Володарі повітря

Дата виходу: 21 вересня

В ролях: Остін Батлер, Каллум Тернер, Ентоні Бойл

1 сезон

Сценарій серіалу, продюсерами якого виступили Стівен Спілберг та Том Генкс, заснований на документальному романі Дональда Л. Міллера. В ньому йдеться про повітряні бої Другої світової очима британських та американських військових. Серіал зосереджений на американських бомбардувальниках, які протистояли Третьому рейху в повітрі.

Сексуальна освіта

Дата виходу: 21 вересня

В ролях: Емма Маккі, Дуа Салех, Джилліан Андресон, Патрісія Еллісон, Ейса Баттерфілд

4 сезон

Фінальний сезон про підлітків, які відкрили у школі терапевтичну консультацію з питань статевого життя, завершить історію Отіса та Мейв. Тепер вони вже не школярі, а студенти коледжу, втім, які й досі мають невирішені проблеми й питання особистого характеру.

Континенталь

Дата виходу: 22 вересня

В ролях: Мел ГІбсон, Колін Вуделл, Кейт Нюнг, Хьюберт Пойнт-Дю Жур

1 сезон

Дія серіалу розгортається у Нью-Йорку 1970-х років. Саме тоді почалась історія створення знаменитого готелю “Континенталь”, в якому зупиняються вбивці у фільмах про Джона Віка.

Люпен

Дата виходу: 5 жовтня

В ролях: Омар Сі, Вінсент Лондез, Суф’ян Герраб, Антуан Гуї

3 сезон, 2 частина

Головний герой детективного серіалу – Ассан Діоп, який з дитинства захоплювався пригодницькими романами про злодія Арсена Люпена. Він вирішив піти вслід кумира і стати грабіжником. Єдина умова – не забирати у бідних. Та головна мета героя – помститися за батька.

Локі

Дата виходу: 6 жовтня

В ролях: Том Гіддлстон, Овен Вілсон, Гугу Мбата-Роу

2 сезон

Бог хитрощів й обману повертається на екрани з другим сезоном сольного серіалу. Його дія розгортається після крадіжки Тессеракта у фільмі “Месники: Фінал”. Локі потрапляє в організацію “Управління тимчасовими змінами”, яка існує поза простором і часом і карає тих, хто руйнує звичну систему часу.

Падіння дому Ашерів

Дата виходу: 12 жовтня

В ролях: Френк Лангелла, Мері Макдоннелл, Марк Хемілл, Карла Гуджино

1 сезон

Заснований на однойменному оповіданні Едгара Аллана По цей готичний горрор розповідає про сімейну династію, члени якої мають дивну спадкову хворобу і гинуть за загадкових обставин.

Позолочене століття

Дата виходу: 29 жовтня

В ролях: Луїза Джейкобсон, Синтія Ніксон, Крістін Баранські, Керрі Кун

2 сезон

Продовження історичної драми про вищий світ Нью-Йорка кінця XIX століття розповідає про Маріан Брук – молоду жінку, яка переїжджає до великого міста після втрати родини. Тут вона намагається знайти своє місце в новому, аристократичному оточенні.

Все те незриме світло

Дата виходу: 2 листопада

В ролях: Луї Хофманн, Марк Руффало, Г’ю Лорі

1 сезон

Цей міні-серіал заснований на однойменному романі Ентоні Дорра та розповідає про сліпу француженку Марі-Лору Леблан і німецького солдата Вернера Пфенінга. Вони обидва намагаються вижити під час Другої світової війни і залишитися при цьому людьми.

Фарго

Дата виходу: 21 листопада

В ролях: Джон Хемм, Джуно Темпл, Дженніфер Джейсон Лі

5 сезон

У листопаді з продовженням повернеться антологія Ноя Хоулі, заснована на однойменному фільмі братів Коенів. Цього разу дія чорної трагікомедії розгортатиметься у "глибинній Америці" у 2019 році навколо викрадення людей та нещасливого шлюбу.

Містер і місіс Сміт

Дата виходу: листопад

В ролях: Дональд Гловер, Майя Ерскін, Пол Дано

1 сезон





Однойменний фільм про подружжя найманих вбивць отримав серіальну адаптацію. Замість Анджеліни Джолі та Бреда Піта головні ролі виконають Дональд Гловер, відомий за серіалом “Атланта”, та Майя Ерскін. Також до зіркового касту долучився Пол Дано.

Фото: Hindustan Times, Complex