Німеччина й Україна збудують вітрову електростанцію навколо Чорнобильської АЕС

170
Ірина Маймур
share share

Німеччина та Україна підписали меморандум про намір побудувати вітрову електростанцію навколо Чорнобильської АЕС.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, пише видання Tagesschau.

Як зазначила Бербок, будівництво вітрової електростанції в Чорнобилі посилить українську енергетичну інфраструктуру на тлі російських атак і дасть змогу частку відновлюваної енергетики.

Під час візиту до столиці міністерка відвідала електростанцію на Київщині, що зазнавала масованих ударів російських ракет та БПЛА взимку. Наразі станція ще не відновлена остаточно. Над нею встановили загородження для перехоплення дронів.

До того ж Бербок зазначила, що Німеччина буде продовжувати надавати військову та гуманітарну допомогу Україні. Зокрема збільшить невідкладну гуманітарну допомогу. Цьогоріч вона становитиме 380 млн євро.

Фото: Jan Kopřiva/Unsplas

Опубліковано: 12 вересня 2023
share share
Історичну садибу Терещенків остаточно повернули у власність Києва Історичну садибу Терещенків остаточно повернули у власність Києва Труханів острів та озеро Відро можуть отримати заповідний статус Труханів острів та озеро Відро можуть отримати заповідний статус На Печерську відкрили коктейльний бар 2/1 Wine & Cocktail від мережі Konteyner На Печерську відкрили коктейльний бар 2/1 Wine & Cocktail від мережі Konteyner У Старокостянтинові шукають інвесторів для реставрації домініканського собору й вежі XVI століття У Старокостянтинові шукають інвесторів для реставрації домініканського собору й вежі XVI століття У Черкасах знесли пам'ятник чекістам У Черкасах знесли пам'ятник чекістам Українські ветерани виборили 4 медалі на Іграх Нескорених Українські ветерани виборили 4 медалі на Іграх Нескорених У Чернівцях запустять денний безлімітний квиток на весь комунальний транспорт У Чернівцях запустять денний безлімітний квиток на весь комунальний транспорт В Україні випустили фотокнигу Old Khata Book зі світлинами автентичних сільських хат В Україні випустили фотокнигу Old Khata Book зі світлинами автентичних сільських хат
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.