Німеччина й Україна збудують вітрову електростанцію навколо Чорнобильської АЕС

Німеччина та Україна підписали меморандум про намір побудувати вітрову електростанцію навколо Чорнобильської АЕС.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, пише видання Tagesschau.

Як зазначила Бербок, будівництво вітрової електростанції в Чорнобилі посилить українську енергетичну інфраструктуру на тлі російських атак і дасть змогу частку відновлюваної енергетики.

Під час візиту до столиці міністерка відвідала електростанцію на Київщині, що зазнавала масованих ударів російських ракет та БПЛА взимку. Наразі станція ще не відновлена остаточно. Над нею встановили загородження для перехоплення дронів.

До того ж Бербок зазначила, що Німеччина буде продовжувати надавати військову та гуманітарну допомогу Україні. Зокрема збільшить невідкладну гуманітарну допомогу. Цьогоріч вона становитиме 380 млн євро.