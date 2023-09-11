У Бучі хочуть створити зелену індустріальну зону. Там вироблятимуть відновлювальну енергію

Японія долучиться до відбудови України і пропонує низку сучасних технологій, що сприятимуть прискоренню відновлення. Зокрема в Бучі хочуть створити зелену індустріальну зону площею 3 тисяч га.
Про це йшлося на зустрічі міністерки економіки Юлії Свириденко з представниками бізнес-делегації Японії, повідомляє Мінекономіки.
Зазначається, що у цій зоні в Бучі вироблятимуть зелений водень. Це дасть змогу запустити місцеве виробництво відновлювальної енергії, тепла і палива та сприятиме енергетичній незалежності міста.
До того ж японський бізнес пропонує технології, застосування яких буде корисним в процесі відновлення України, зокрема:
Своєю чергою українська сторона презентувала напрацьовані українські проєкти для залучення інвестицій.
У зустрічі зокрема брали участь представники компаній, які працюють в сферах охорони здоров’я, електронної комерції, комунікації та фінансових технологій, виробництва транспорту та промислових товарів, зокрема Rakuten, Allm та інші.
Фото: uа-energy.org