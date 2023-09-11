У Бучі хочуть створити зелену індустріальну зону. Там вироблятимуть відновлювальну енергію

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Ірина Маймур
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Японія долучиться до відбудови України і пропонує низку сучасних технологій, що сприятимуть прискоренню відновлення. Зокрема в Бучі хочуть створити зелену індустріальну зону площею 3 тисяч га.

Про це йшлося на зустрічі міністерки економіки Юлії Свириденко з представниками бізнес-делегації Японії, повідомляє Мінекономіки.

Зазначається, що у цій зоні в Бучі вироблятимуть зелений водень. Це дасть змогу запустити місцеве виробництво відновлювальної енергії, тепла і палива та сприятиме енергетичній незалежності міста.

До того ж японський бізнес пропонує технології, застосування яких буде корисним в процесі відновлення України, зокрема:

  • медичні технології і програми для прогнозування, профілактики та лікування ПТСР та розладів, пов’язаних зі стресом;
  • системи очистки питної води з функцією автономної роботи та обслуговування;
  • системи для наукової підтримки агровиробництва тощо.

Своєю чергою українська сторона презентувала напрацьовані українські проєкти для залучення інвестицій.

У зустрічі зокрема брали участь представники компаній, які працюють в сферах охорони здоров’я, електронної комерції, комунікації та фінансових технологій, виробництва транспорту та промислових товарів, зокрема Rakuten, Allm та інші.

Фото: uа-energy.org

Опубліковано: 11 вересня 2023
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