У Бучі хочуть створити зелену індустріальну зону. Там вироблятимуть відновлювальну енергію

Японія долучиться до відбудови України і пропонує низку сучасних технологій, що сприятимуть прискоренню відновлення. Зокрема в Бучі хочуть створити зелену індустріальну зону площею 3 тисяч га.

Про це йшлося на зустрічі міністерки економіки Юлії Свириденко з представниками бізнес-делегації Японії, повідомляє Мінекономіки.

Зазначається, що у цій зоні в Бучі вироблятимуть зелений водень. Це дасть змогу запустити місцеве виробництво відновлювальної енергії, тепла і палива та сприятиме енергетичній незалежності міста.

До того ж японський бізнес пропонує технології, застосування яких буде корисним в процесі відновлення України, зокрема:

медичні технології і програми для прогнозування, профілактики та лікування ПТСР та розладів, пов’язаних зі стресом;

системи очистки питної води з функцією автономної роботи та обслуговування;

системи для наукової підтримки агровиробництва тощо.

Своєю чергою українська сторона презентувала напрацьовані українські проєкти для залучення інвестицій.

У зустрічі зокрема брали участь представники компаній, які працюють в сферах охорони здоров’я, електронної комерції, комунікації та фінансових технологій, виробництва транспорту та промислових товарів, зокрема Rakuten, Allm та інші.

Фото: uа-energy.org