В Ірпені відкриють пам'ятник, виготовлений із залишків російських ракет

22 вересня у сквері біля Ірпінського відділу поліції встановлять пам’ятник «Воля», присвячений боротьбі Приірпіння з російською навалою.

Про це пише ITV.

Скульптуру створили із залишків російський ракет, що летіли на регіон у лютому-березні 2022 року.

У період російської навали по Приірпінню було випущено величезну кількість снарядів, мін та касетних боєприпасів. Ці обстріли спричинили масштабні руйнування, смерті та поранення сотень мирних жителів і захисників міста. Цей убивчий метал ще продовжують знаходити і знешкоджувати.

"Наша мета заключена в утилізації його, шляхом перетворення на скульптури, що будуть спомином про ці карколомні страшні дні. Дні, в яких ми все одно вистояли, зміцнивши нашу віру, силу і міць», — йдеться у презентації проєкту.

Гасло проєкту — «Всього металу замало, щоб нашу волю зламало».

Окрім фізичної інсталяції, було створено й віртуальне інтерактивне доповнення «VOLIA». Кожен зможе зчитати QR-код та переглянути скульптуру у віртуальній реальності. Окрім того, за QR-кодом можна дізнатися більше про кожен боєприпас, що став частиною інсталяції.

Після відкриття проєкт буде доступний українською та англійською мовами, але надалі вибір мов планують розширювати.

До складу проєктної групи увійшли скульптори Кирило Гузенко та Артем Стрембіцький, художниця Софія Дзюблюк, архітекторка Любов Тютіна, дизайнерка Зореслава Дзюблюк та IT- консультант Андрій Мартинюк.