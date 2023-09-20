Польща може повністю припинити допомогу українцям з 2024 року

239
Анна Григораш
share share

Польща, ймовірно, припинить підтримку українських біженців з 2024 року.

Про це в інтерв'ю телеканалу Polsat заявив представник уряду Пьотр Мюллер.

"Підтримку біженців, яка включає скасування вимог про проживання та надання дозволів на роботу, безкоштовний доступ до шкіл, медичного обслуговування та сімейної допомоги, не буде продовжено наступного року", - повідомив він.

Про можливе рішення припинити соціальну допомогу мільйонам українських біженців, пише видання Bloomberg з посиланням на Мюллера.

"Ці правила просто втратять чинність наступного року. Я думаю, що ці правила не будуть продовжені значною мірою", - повідомив Мюллер.


Фото: Yevhen Prykhodko

Опубліковано: 20 вересня 2023
share share
«Довбуш» став найкасовішим українським ігровим фільмом року «Довбуш» став найкасовішим українським ігровим фільмом року В Україні створили інтерактивну мапу інклюзивності «Місто без меж» В Україні створили інтерактивну мапу інклюзивності «Місто без меж» Мінкульт запустить банк українських шрифтів і відмовиться від російських Мінкульт запустить банк українських шрифтів і відмовиться від російських В Ірпені дитячу поліклініку обладнали сонячною електростанцією В Ірпені дитячу поліклініку обладнали сонячною електростанцією Гуцульська бриндзя та мелітопольська черешня: Як створюють гастрономічні бренди України Гуцульська бриндзя та мелітопольська черешня: Як створюють гастрономічні бренди України У будинку на Жилянській, який зруйнував російський дрон, проведуть ще одну експертизу У будинку на Жилянській, який зруйнував російський дрон, проведуть ще одну експертизу Десятки піаніно "Україна" врятують від війни та відреставрують: проєкт очолив Дмитро Шуров Десятки піаніно "Україна" врятують від війни та відреставрують: проєкт очолив Дмитро Шуров Суд повернув у власність Києва 3000 гектарів Біличанського лісу Суд повернув у власність Києва 3000 гектарів Біличанського лісу
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.