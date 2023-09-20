Польща може повністю припинити допомогу українцям з 2024 року

Польща, ймовірно, припинить підтримку українських біженців з 2024 року.

Про це в інтерв'ю телеканалу Polsat заявив представник уряду Пьотр Мюллер.

"Підтримку біженців, яка включає скасування вимог про проживання та надання дозволів на роботу, безкоштовний доступ до шкіл, медичного обслуговування та сімейної допомоги, не буде продовжено наступного року", - повідомив він.

Про можливе рішення припинити соціальну допомогу мільйонам українських біженців, пише видання Bloomberg з посиланням на Мюллера.

"Ці правила просто втратять чинність наступного року. Я думаю, що ці правила не будуть продовжені значною мірою", - повідомив Мюллер.



Фото: Yevhen Prykhodko