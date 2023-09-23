З'явиться скляна прибудова: дивіться, який вигляд матиме головний корпус УКУ після реставрації

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Валерія Гуржий
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Український католицький університет розпочав реставрацію головного корпусу університету на вул. Свєнціцького, 17 в межах якої саму будівлю розширять за рахунок скляних прибудов, а також облаштують ліфт.

Про це пише Zaxid.net.

Проєкт масштабної реставрації чотириповерхового головного корпусу УКУ розробила архітектурна компанія abmk. Він передбачає добудову триповерхових скляних просторів зі сторони внутрішнього двора, де облаштують доступну для маломобільних людей їдальню, аудиторії, конференц-зал, громадські і студентські зони. Загалом університет розшириться на близько 1000 м2.

«Також проєкт передбачає збільшення відкритості території УКУ, відновлення громадського, пішохідного сполучення з боку вулиці Стуса до вул Мушака, влаштування затишного подвір’я без автомобілів. Головна мета університету зараз – активувати та зробити корпус відкритим, забезпечити безбар’єрний доступ, повернути йому втрачені громадські функції», – повідомили у прес-службі УКУ.

У цьому корпусі діють програми факультету наук про здоров’я, що передбачають взаємодію з маломобільними людьми, тому оновлений корпус має стати безбар’єрним і доступним, наголосили в УКУ.

«Фасади прибудов запроєктувати із світлопрозорих конструкцій, через які буде проглядатися історичний фасад будівлі. Скло, як нейтральний сучасний матеріал, буде підкреслювати монументальність історичних ризалітів», – зазначають проектанти.

Приблизна вартість робіт із реставрації корпусу становить 78 млн грн, частково ці роботи профінансує німецька благодійна фундація. Реалізувати проект планують упродовж 2023-2026 років у кілька етапів.

Фото: admk

Опубліковано: 23 вересня 2023
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