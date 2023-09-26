«Укрзалізниця» запустила перший у світі автономний поїзд-кухню

«Укрзалізниця» разом із Фондом Говарда Баффета створили перший у світі автономний поїзд-кухню — Food Train.

Про це повідомили в пресслужбі УЗ.

Food Train складається із 6 вагонів:

генераторний вагон із власною заправною станцією;

вагон-холодильник із морозильною камерою для зберігання продуктів;

вагон із холодною кухнею для попереднього оброблення продуктів;

вагон із гарячою кухнею для приготування фінальних страв;

вагон для персоналу поїзда з душем і пральною машиною;

багажний вагон на 27 тисяч літрів води з фільтраційною та насосною станціями.

Поїзд-кухня може працювати автономно від п’яти до семи днів. Обладнання в Food Train дасть змогу кухарям готувати повноцінні страви: супи, каші, салати, мʼясо тощо. Спеціальні термобокси, встановлені всередині поїзда, дозволять легко транспортувати вже готові ланчбокси з їжею від поїзда-кухні до кінцевого споживача.

Наразі Food Train пройшов тестову перевірку й найближчим часом вирушить до прифронтових районів України, де тепло та їжа є критично важливими для життя, повідомив голова правління «Укрзалізниці» Євген Лященко.

Створення поїзда повністю профінансував Фонд Говарда Баффета (The Howard G. Buffett Foundation).

Фото: УЗ