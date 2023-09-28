«Укрзалізниця» додала воєнізовану охорону ще на шести маршрутах

«Укрзалізниця» збільшила кількість поїздів, які патрулюватиме воєнізована охорона.
Відтепер це вже 9 рейсів, повідомили у відомстві.
У вересні до проєкту #ЗалізнаБезпека долучили такі поїзди:
Із червня супровід воєнізованої охорони повернули в трьох поїздах:
Кожен із поїздів супроводжують два працівники, які здійснюють контроль за дотриманням порядку. Будь-який пасажир може оперативно викликати працівників воєнізованої охорони через провідника або начальника поїзда.
Надалі в «Укрзалізниці» планують збільшувати кількість поїздів, які патрулюватиме воєнізована охорона.
Фото: УЗ