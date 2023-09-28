«Укрзалізниця» додала воєнізовану охорону ще на шести маршрутах

«Укрзалізниця» збільшила кількість поїздів, які патрулюватиме воєнізована охорона.

Відтепер це вже 9 рейсів, повідомили у відомстві.

У вересні до проєкту #ЗалізнаБезпека долучили такі поїзди:

№ 29/30 Ужгород — Київ — Ужгород;

№ 59/60 Чоп — Київ — Чоп;

№ 85/86 Запоріжжя — Львів — Запоріжжя;

№ 119/120 Запоріжжя — Львів — Запоріжжя;

№ 265/266 Ужгород — Ковель — Ужгород;

№ 357/358 Київ — Ворохта — Київ.

Із червня супровід воєнізованої охорони повернули в трьох поїздах:

№ 41/42 Дніпро — Трускавець — Запоріжжя;

№ 81/82 Київ — Ужгород — Київ;

Інтерсіті + № 712/711 Київ — Краматорськ — Київ.

Кожен із поїздів супроводжують два працівники, які здійснюють контроль за дотриманням порядку. Будь-який пасажир може оперативно викликати працівників воєнізованої охорони через провідника або начальника поїзда.

Надалі в «Укрзалізниці» планують збільшувати кількість поїздів, які патрулюватиме воєнізована охорона.

Фото: УЗ