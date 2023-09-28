«Укрзалізниця» додала воєнізовану охорону ще на шести маршрутах

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Ірина Маймур
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«Укрзалізниця» збільшила кількість поїздів, які патрулюватиме воєнізована охорона.

Відтепер це вже 9 рейсів, повідомили у відомстві.

У вересні до проєкту #ЗалізнаБезпека долучили такі поїзди:

  • № 29/30 Ужгород — Київ — Ужгород;
  • № 59/60 Чоп — Київ — Чоп;
  • № 85/86 Запоріжжя — Львів — Запоріжжя;
  • № 119/120 Запоріжжя — Львів — Запоріжжя;
  • № 265/266 Ужгород — Ковель — Ужгород;
  • № 357/358 Київ — Ворохта — Київ.

Із червня супровід воєнізованої охорони повернули в трьох поїздах:

  • № 41/42 Дніпро — Трускавець — Запоріжжя;
  • № 81/82 Київ — Ужгород — Київ;
  • Інтерсіті + № 712/711 Київ — Краматорськ — Київ.

Кожен із поїздів супроводжують два працівники, які здійснюють контроль за дотриманням порядку. Будь-який пасажир може оперативно викликати працівників воєнізованої охорони через провідника або начальника поїзда.

Надалі в «Укрзалізниці» планують збільшувати кількість поїздів, які патрулюватиме воєнізована охорона.

Фото: УЗ

Опубліковано: 28 вересня 2023
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