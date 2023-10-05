10 українських фільмів, які виходять у прокат цієї осені

Восени українські кінотеатри заманюватимуть глядача різноманітними стрічками на будь-який смак.

До виходу в прокат готуються комедії, документальні фільми, військові драми на реальних подіях та психологічні трилери. Крім того, у жовтні стартують одразу два кінофестивалі, де представлені найкращі нові фестивальні стрічки.

Відлуння

Дата виходу: 19 вересня

Режисер: Валерій Шалига

В ролях: Ольга Олексій, Марко Герцберг, Олексій Суханов, Ігор Волков, В'ячеслав Ніколаєнко

Дія військово-історичної драми відбувається у липневій Вінниці 1941 року. Місце вже окуповане фашистами і місцева єврейська громада опинилась під загрозою смерті. У фільмі поєднані долі різних людей, які переживають надскладні часи, борючись за своє право на життя.

ЄвроДонбас

Дата виходу: 21 вересня

Режисер: Корній Грицюк

Документальний фільм-розслідування розвінчує міфи про Донбас та шукає історичну правду про проєвропейську ідентичність регіону. Роками радянська влада переписувала його історію та приписувала собі заслуги розвитку місцевої промисловості, хоча поштовх їй дали німці, бельгійці та американці. А містечка, на кшталт Нью-Йорк чи Бунге з “легкої руки” СРСР стали Новгородським та Юнокомунарівським.

Велика прогулянка

Дата виходу: 5 жовтня

Режисер: Олег Зборовський

В ролях: Юрій Ткач, Олена Кравець, Андрій Ісаєнко, Ірина Гатун, Михайло Жонін, Олексій Завгородній, Андрій Данилко

Комедію “Велика прогулянка” планували випустити в прокат 24 лютого минулого року. На жаль, плани всієї країни змінились, коли в цей день почалось повномасштабне вторгнення. Тому прем’єра фільму була перенесена і сімейну комедію глядачі побачать на початку жовтня. В центрі сюжету – дві абсолютно різні родини. Одна – працівники культури Драгоманови, друга – бізнесмени Наливайченки. Весною вони збираються на шашлики окремо від одного, де суперечка за галявину призводить до справжніх розборок.

Міста та їхні герої

Дата виходу: 5 жовтня

Режисери: Ольга Гібелінда, Андрій Литвиненко

Документальний кіноальманах складається з шести короткометражних стрічок, присвячених українським містам та їхнім героїчним мешканцям. Кожна з новел знімалась в містах, постраждалих від російського вторгнення – Баштанці, Охтирці, Іванкові, Харкові, Чернігові та Миколаєві. У кожному місті героями стали їхні жителі – звичайні українці, яких війна змусила відмовитись від основного заняття і перетворила на волонтерів та військових.

Шлях поколінь

Дата виходу: 12 жовтня

Режисер: Михайло Ухман

В ролях: Назар Борушок, Маргарита Кальченко, Костянтин Афанасьєв, Роксолана Лудин, Василь Войтович, Лариса Руснак, Олексій Паламаренко

Військова драма “Шлях поколінь” заснована на реальній історії і розповідає про важкий вибір, який герой мусить зробити під час російсько-української війни. Події стрічки відбуваються у 2014 році. Молодий програміст Назар не бажає воювати, але змушений подивитися в очі своєму минулому і назавжди змінити майбутнє. Режисер стрічки Михайло Ухман знає про війну безпосередньо – він був добровольцем у Мар’їнці та Пісках на Донеччині. Вдасне, зйомки фільму частково теж відбувались на Донбасі – в 20 км від тимчасово окупованого Донецьку, а у стрічці разом з професійними акторами знялись і військові.

Пограбування по-українськи

Дата виходу: 26 жовтня

Режисерка: Аліна Бухтіярова

В ролях: Остап Халавко, Влад Яма, Андрій Бурим, Володимир Горянський, Олександр Соколов, Дарія Астаф'єва

Романтична комедія “Пограбування по-українськи” також мала вийти ще у 2022 році, втім через об’єктивні обставини була перенесена на рік. Головний герой стрічки – дитячий тренер з плавання Алекс, який закохується у зірку. АБи підкорити серце дівчини, хлопець зважується на пограбування банку, яке, звісно ж, піде не за планом.

ШТТЛ

Дата виходу: 26 жовтня 2023 року

Режисер: Аді Волтер

В ролях: Мойше Лобел, Анісія Стасевич, Петро Ніньовський, Валерія Шпак, Олександр Єременко, Сол Рубінек

У стрічці, спільного виробництва України та Франції, розвивається історія єврейського поселення на Львівщині біля кордону з Польщею. Події фільму охоплюють одну добу 21 червня 1941 року напередодні вторгнення фашистів на територію України. Назва стрічки, “Штетл”, перекладається як “містечко” з їдиш, проте режисер прибрав з назви літеру “Е”, символізуючи порожнечу, з якою стикаються герої. Примітно, що ця історична драма є першою українською стрічкою, яка знята за технологією одного кадру (коли глядач не бачить монтажних склейок).

Між нами

Дата виходу: 2 листопада

Режисерка: Соломія Томащук

В ролях: Анастасія Пустовіт, Ірма Вітовська, Дмитро Сова, Євген Єфремов, Михайло Дзюба

Акцент психологічного трилеру зроблений на проблемі насильства в сім’ї та недоліків судової системи, з якими стикаються головні героїні фільму – подруги Саша та Аня. Їм доводиться робити вибір між близькими та мораллю, адже іншого варіанту для них не існує. Та чи зможуть вони зберегти свої стосунки після випадку, що радикально змінить життя обох жінок?..

Перший код

Дата виходу: 16 листопада 2023 року

Режисер: Артур Лерман

Художньо-документальний фільм розповідає про розвиток української IT-індустрії, яка починається у 50-х роках минулого століття. Тоді українські режисери створили перший комп’ютер, а зараз ІТ-сектор – потужна індустрія, яка безпосередньо впливає на процеси в країні, зокрема під час російсько-української війни. У фільмі взяли участь представники компаній EPAM Ukraine, 3DLOOK, ELEKS, Looksery, Techiia holding, Sigma Software Group, SoftServe, НІКС, Uklon, Infopulse Ukraine, а також представники Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, Міністерства цифрової трансформації, зокрема міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Генделик

Дата виходу: 16 листопада

Режисер: Тарас Дударь

В ролях: Владислав Мамчур, Людмила Загорська, Владислав Нікітюк, Сергій Сипливий, Олександр Рудько, Олександра Коваленко

Лірична комедія, знята за мотивами оповідань Олександра Столярова, – про сценариста Івана Герасимова. Він потрапляє до містичного привокзального кафе Генделик, де за розмовами з Барменом і Супутником поринає в різні емоційні спогади з життя, які допомагають йому розібратися в собі.

Також у жовтні у Києві відбудуться два кінофестивалі, де можна буде першими побачити нові українські стрічки, які тільки готуються до прокату. Так, Київський тиждень критики пройде 12-18 жовтня, а Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» відбудеться із 21 по 29 жовтня.