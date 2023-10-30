Зустрічай o’go – новий простір для тих, хто хоче більшого

На правах реклами.
18+ Наша продукція призначена для повнолітніх споживачів нікотину.
Користь, вигода та спільнота — усе це про o’go.
myogo.com.ua — нова мультибрендова платформа та простір для людей, що живуть в стилі on the go (в русі). Сучасний темп життя навчає нас цінувати новий експірієнс щодня, тож платформа об’єднує одразу декілька напрямків:
o’go — це про свободу спілкування і новий досвід. Саме тут люди надихають один одного не витрачати час на сумніви і помічати можливості, які відкриваються перед ними щодня.
З o’go ти будеш в курсі останніх новинок, а також знаходитимеш друзів, бо разом завжди цікавіше. Тут тебе чекають цікаві статті, анонси, багато спілкування та усе, щоб жити в стилі o’go.
Хочеш поділитися враженнями від користування нікотиновмісною продукцією? Посперечатися про те, який з нових смаків кращий? Поділитися дизайном класного аксесуару для свого девайсу? o’go створений саме для тих, хто не боїться проявляти себе.
Та справжні пригоди починаються, коли ти реєструєшся на сайті та входиш у свій акаунт. Ти опиняєшся у o’go club — закритому клубі однодумців, де до всього переліченого додається вигода за накопичені XP. XP — це experience points, які можна обміняти на багато приємних бонусів, про які саме розкажемо далі. Більше друзів — більше вражень.
o’go club — це простір для тих, хто не витрачає час на сумніви і цінує новий експірієнс. А новий експірієнс вимірюється в XP.
Коли користувач стає активним учасником клубу, він отримує можливість ділитися досвідом (відгуками на продукцію), запрошувати друзів та купувати аксесуари. І за певні дії на платформі нараховуються XP.
XP нараховуються за цілий ряд дій в o’go, адже це простір для тих, хто звик отримувати більше. Тому:
Які можливості відкривають XP? Опцій багато: сертифікати у магазини партнерів, унікальний мерч, аксесуари та навіть сучасні гаджети для найактивніших.
*Детальніше про правила програми «o’go club» можеш дізнатися за посиланням.
o’go збирає тих, хто не боїться проявляти таланти. Але творцям потрібне комʼюніті однодумців. Їх ми збираємо в o’go club та Telegram-каналі «Майстерня».
Кожного місяця на сторінці спільноти публікують творче завдання, що дозволяє учасникам проявити креативність та отримати позитивні емоції. Кожне завдання — можливість отримати унікальний подарунок або XP.
Це лише верхівка айсберга. А нова платформа o’go — найкращий спосіб бути в курсі усіх активностей та важливих анонсів.
Долучайтеся до нашого унікального ком’юніті у Instagram та Telegram, щоб бути завжди в курсі всіх новин!