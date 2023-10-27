Маршрут нового потяга з Варшави подовжили до Чернівців

На численні прохання пасажирів «Укрзалізниця» подовжила маршрут нового потяга «Варшава — Рава-Руська — Львів — Коломия» до Чернівців.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Зазначається, що потяг запускають у тестовому режимі й будуть аналізувати пасажиропотік на рейсі.

Поїзд № 868/867 відправлятиметься із Чернівців через Івано-Франківськ та Львів до Рави-Руської 15, 17, 19, 21, 25 та 27 листопада о 3:02. Він прямуватиме через Снятин, Заболотів, Коломию, Івано-Франківськ, Калуш, Долину, Моршин, Стрий, Львів, Брюховичі та Жовкву і прибуватиме до Рави-Руської о 9:58.

Потім пасажирів очікує пересадка на поїзд польського перевізника SKPL, який прибуватиме до Варшави о 17:18. У зворотному напрямку, з Рави-Руської, поїзд відправлятиметься до Чернівців 14, 16, 20, 23, 25 та 27 листопада о 6:15, і прибуватиме до Чернівців о 13:20.

Також УЗ призначила додаткові рейси в сполученні Чернівці — Рава-Руська через Івано-Франківськ та Львів.

Поїзд № 866/865 відправлятиметься із Чернівців 14, 16, 20, 23, 25 та 27 листопада о 14:45 і прибуватиме до Івано-Франківська о 17:03, до Львова о 20:07, до Рави-Руської о 22:02. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься 14, 16, 18, 20, 24 та 26 листопада о 16:19, прибуватиме до Львова о 17:54, до Івано-Франківська о 21:33 та до Чернівців о 23:42.

Квитки на всі рейси будуть доступні в застосунку УЗ, на сайті, у чат-боті та в касах вокзалів.

Раніше ми писали, що «Укрзалізниця» запускає жіночі купе ще в чотирьох поїздах.

Фото: УЗ