«Нова пошта» випустила благодійну лінійку спортивного одягу до «Найдовшого у світі марафону»

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Ірина Маймур
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«Нова пошта» представила благодійну колекцію спортивного одягу під назвою «Не зупиняйся» до «Найдовшого у світі марафону». Він пройде в столиці 29 жовтня.

Усі виручені від продажів колекції кошти спрямують на збір «Нової пошти» і фонду «Повернись живим» «Запакуй небо — прокачай ППО».

До колекції увійшли легінси, топи, шорти, шкарпетки, напульсники, дощовик і повні комплекти для бігу (футболка й шорти). Її створили в колаборації з українськими брендами Paka й DF.Original.

До знімань рекламної кампанії лінійки долучилися морський піхотинець і ветеран війни Гліб Стрижко, акторка фільму «Люксембург, Люксембург» Катерина Оніпка, стендаперка Світлана Немонежина, співробітник «Нової пошти» Богдан Шестопал, майстер спорту з художньої гімнастики і креативна директорка DF ORIGINAL Катерина Данилова, модель Анна Орлова та акторка театру й кіно Юлія Завалій.

Придбати благодійну лінійку одягу можна на сайті.

Фото: «Нова пошта»

Опубліковано: 27 жовтня 2023
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