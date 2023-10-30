Фінал “Корони” та українська прем’єра на Netflix: 11 серіалів листопада

У листопаді готуємось до повернення улюблених серіалів. Нарешті на екрани вийде довгоочікуваний фінал історичного серіалу “Корона”, а також новий сезон антології кримінального “Фарго”. Крім того, останній місяць осені буде багатим на нові костюмовані та детективні історії.

А ще на Netflix буде одразу два приємних сюрпризи – український серіал “Перші дні” та реаліті-шоу “Гра в кальмара, Виклик”. Детальніше – в підбірці БЖ.

Перші дні

Дата виходу: 1 листопада

В ролях: Олександр Рудинський, Роман Луцький, Тарас Цимбалюк, Віктор Жданов, В'ячеслав Довженко, Антоніна Хижняк, Лілія Цвєлікова

У перший день листопада на глядачів Netflix чекає прем'єра українського серіалу-антології “Перші дні”. Це шість художніх мініфільмів, натхненних реальними подіями.

Сюжет розгортається в Києві на початку повномасштабного вторгнення у лютому-березні 2022 року. Кожну із серій знімав окремий режисер, зокрема Олексій Єсаков і Тала Пристаєцька ("Кріпосна"), Артем Литвиненко ("Нюхач”), Валентин Шпаков ("Перші ластівки”), Павло Остріков ("Ти – космос”) та Катя Царик ("Обійми мене”).

Все те незриме світло

Дата виходу: 2 листопада

В ролях: Луї Хофманн, Марк Руффало, Г’ю Лорі

1 сезон

Міні-серіал заснований на однойменному романі Ентоні Дорра, за який він у 2015 році отримав Пулітцерівську премію. Дії серіалу розгортаються у розпал Другої світової. Сліпа француженка Марі-Лора Леблан і німецький солдат Вернер Пфенінг намагаються вижити в умовах страшної війни і залишитися при цьому людьми.

Буканьерки

Дата виходу: 8 листопада

В ролях: Крістін Фросет, Імоджен Вотерхаус, Обрі Ібраг, Крістіна Хендрікс, Джош Ділан

1 сезон

В центрі сюжету костюмованої драми – декілька зможніх американок, які вирошають до Лондона 1870-х років на пошуки чоловіків. Їхня подруга Кончіта вже встигла вийти заміж за британського аристократа, тож знайомить дівчат з вищим світом Англії.

Прокляття

Дата виходу: 10 листопада

В ролях: Нейтан Филдер, Гігі Ернета, Емма Стоун, Саманта Ешлі, Бенні Сефді

1 сезон

Ашер і Вітні Сігел — пара молодят. Вони щойно одружились і почали розвивати свою справу – телешоу “Філантропія”. Паралельно вони будують будинок та намагаються зачати дитину, але поки що в них нічого не виходить. Тож пара починає думати, що їх прокляли.

Вбивство на краю світу

Дата виходу: 14 листопада

В ролях: Емма Коррін, Клайв Оуен, Харріс Дікінсон, Алісі Брага, Бріт Марлінг

1 сезон

Головний герой міні-серіалу – детективка-аматорка Дарбі Гарт. разом ще з кількома гостями її запрошують у віддалений маєток мільярдера-відлюдника Енді. Коли помирає один із гостей, дівчина вирішує довести, що це було вбивство, і знайти злочинця, перш ніж він забере чергове життя.

Корона

Дата виходу: 16 листопада

В ролях: Імельда Стонтон, Джонатан Прайс, Леслі Менвілл

6 сезон, 1 частина

Фінальний сезон історичного біографічного серіалу буде присвячено подіям 1997-2013 років.

Зокрема, глядачі побачать як Тоні Блер змінив на посаді прем'єр-міністра Джона Мейджора, вторгнення до Афганістану, знайомство Вільяма з Кейт Міддлтон, а також смерть принцеси Маргарет і королеви-матері в 2002 році, одруження принца Чарльза на Каміллі Паркер-Боулз в 2005 році та багато іншого.

Монарх: Спадщина монстрів

Дата виходу: 17 листопада

В ролях: Курт Рассел, Вятт Рассел, Анна Савай, Кірсі Клемонс, Рен Ватабе, Марі Ямамото

1 сезон

Серіал, який є частиною MonsterVerse, розповідає про брата й сестру, які з’ясовують, що їхня сім’я має зв’язок з таємною організацією Monarc. Разом із загадковим офіцером Лі Шоу вони з Годзіллою та іншими монстрами, відомими як “Титани”.

Фарго

Дата виходу: 21 листопада

В ролях: Джон Хемм, Джуно Темпл, Дженніфер Джейсон Лі

5 сезон

У листопаді з продовженням повернеться антологія Ноя Хоулі, заснована на однойменному фільмі братів Коенів. Події п’ятого сезону відбуватимуться в "глибинній Америці" у 2019 році.

Головна героїня – звичайна домогосподарка, роль якої виконала Джуно Темпл, відома за роллю в серіалі “Тед Лассо”. Її починають наздоганятисекрети з минулого, тож Дот з усіх сил намагається не дати своїй сім'ї дізнатися правду.

‎Гра в кальмара. Виклик

Дата виходу: 22 листопада

1 сезон

Після шаленого успіху першого сезону “Гри в кальмара” шоуранери вирішили піти далі і створити реальну гру. “Виклик” – це реаліті-серіал, в якому 456 учасників змагатимуться за головний приз у $4,56 млн. Творці обіцяють, що на учасників чекають надскладні завдання як в оригінальному серіалу, але вбивати нікого не будуть.

Майже нормальна родина

Дата виходу: 24 листопада

В ролях: Олександра Карлссон Тайрефорс, Ло Кауппі, Бьорн Бенгтссон, Меліса Ферхатович

1 сезон

“Майже нормальна родина” – це адаптація однойменного бестселера шведського письменника Маттіаса Едвардссона.

Світ ідеальної сім'ї руйнується, коли 19-річна донька опиняється у в’язниці за звинуваченням у вбивстві. Батьки хочуть за будь-яку ціну допомогти Стеллі, але поступово розуміють, що зовсім не знають своєї дитини, як і одне одного.

Готові

Дата виходу: 30 листопада

В ролях: Нік Зано, Террелл Терренс, Шеллі Хеннінг, Сі Томас Хауелл

За сюжетом елітна команда спеціального призначення збирається з різних підрозділів збройних сил США, щоб перешкодити смертоносній терористичній мережі підірвати Лас-Вегас.

Вважаючи, що місія успішно завершена, спецпризначенці напиваються на святкуванні, але тепер реальна загроза змушує їх дуже швидко протверезіти.