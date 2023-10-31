У Києві пройде безкоштовний інтенсив для фудпідприємців: як потрапити

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Валерія Гуржий
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«Лавка Традицій» спільно з Mastercard пропонують долучитися до безкоштовного триденного інтенсиву від «Фудпросвіти».

Навчальний інтенсив «Сталий розвиток для фудпідприємців: лекторій, практика, натхнення» надає можливість отримати додатковий заряд для себе та своєї справи на основі практичних завдань і реальних кейсів бізнесу. Тож якщо ви є діючим власником малого бізнесу у сфері фудпідприємництва, хочете впроваджувати принципи сталого розвитку та продовжувати ефективно працювати в умовах нестабільності, приєднуйтеся до інтенсиву.

Курс надає базові знання для сталого розвитку соціально відповідального бізнесу і розрахований на три навчальні дні. Протягом цього періоду ви отримаєте теоретичні знання від спікерів-експертів у своїй сфері та дізнаєтеся про сталий розвиток, ресурси та кліматичні зміни планети. А ще на власні очі побачите, як створюється усвідомлене фудпідприємство під час екскурсії до одного з українських бізнесів.

Щоб доєднатись до інтенсиву, необхідно заповнити заявку. Відбір учасників триває до 10 листопада. Інтенсив відбудеться у Києві з 24 по 26 листопада. Для навчання будуть відібрані 20 учасників, яких організатори оберуть за результатами мотиваційних листів. Участь у навчанні безкоштовна завдяки фінансовій підтримці компанії Mastercard.

Детальні умови участі та інформацію про навчання шукайте на сайті або за телефоном гарячої лінії: 0 800 301 707 (дзвінки безкоштовні з усіх телефонів на території України).

«Лавка Традицій» – це проєкт підтримки та розвитку малих виробників, продукцію яких можна придбати у мережі супермаркетів «Сільпо».

«Фудпросвіта» – це школа для фудпідприємців, які хочуть створити свій бізнес і розвивати його в Україні.

Опубліковано: 31 жовтня 2023
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