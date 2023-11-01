Куди піти у Києві 3-5 листопада: Брати Гадюкіни, маркет українських брендів та вініловий ярмарок

Протягом 3-5 листопада відбудуться різноманітні події, серед яких: маркет українських брендів, ярмарок вінілових платівок, вистава "37 листівок", вечірки у Куренях та Closer, виступ гурту Брати Гадюкіни та Підпільний стендап.

Зібрали 11 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

Фото: PinchukArtCentre

В PinchukArtCentre проходить персональна виставка Жанни Кадирової «Траєкторії польотів», яка відкривається двома горизонтами України: одним, що походить із минулого, та іншим, що рухає сьогодення.

Проєкт розглядає Україну як країну, що перебуває в процесі самовизначення. Поступаючись місцем різним траєкторіям, які виникають одночасно і часто проходять через акти руйнування чи насильства.

Ціна: вхід вільний

Де: PinchukArtCentre

Коли: до 7 січня 2024 року

1 листопада «Місяць Європейського кіно» розпочнеться лекцією «Знакові моменти в історії європейського кіно» кінокритика Андрія Алферова. 4-19 листопада в кінотеатрі проходитиме виставка картин «Жива. Справжні історії кохання», які були написані дружинами полеглих героїв.

Крім показів європейських стрічок, до програми увійдуть також і спеціальні події. В програмі також запланований День Європейського Артхаусного Кіно в Україні, який відзначатимуть 12 листопада.

Ціна: від 140 грн

Де: Кінотеатр Жовтень, вул. Костянтинівська, 26

Коли: до 9 грудня

Це історія про сім’ю Саттон, яка живе у своїй власній реальності. І після восьми років мандрів закордоном їхній син Айвері Саттон повертається додому, щоб познайомити рідних з нареченою. Але усе не так комфортно, як пам’ятає Айвері. Як не дивно, мама й тато, на щастя, не помічають усього божевілля, що коїться навколо. Тому ми зможемо запевнитись, що насправді можна знову повернутися додому. Просто ніколи не знаєш, що знайдеш.

Ціна: 150 грн

Де: Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра

Коли: 3 листопада 18:00

Субота

На ярмарку ви зможете придбати рідкісні зразки платівок, які давно шукали, а також знайти нові твори від улюблених виконавців. Крім того під час ярмарку відбудеться виставка картин київскього художника Андрія Клішина.

Ціна: Вхід вільний

Де: Будинок кіно, вулиця Саксаганського, 6

Коли: 4 листопада з 11:00

На маркеті будуть такі бренди: plants044, mashaaletdinovaa, whitesprut, namystynka.your, petitemo, nizhno.ceramics, non.ua, hochoo, vinylotheka.

Ціна: Вхід вільний

Де: Octo tower, вул. Мечникова, 5

Коли: 4 листопада з 12:00

Уявіть собі: коли надворі прохолодно, але в середині будівлі панує тепло від каміну і затишок. Вас обіймає магія звуків від A. Fleming b2b Runov, космічність мелодій від Anikey з Харкова, чарівні вібрації від Anna Aloka, та душевний глибинний саунд від Undersoul. Варто бути частиною цього суботнього дійства.

Ціна: від 300 грн

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 4 листопада з 16:00

Програма концерту називається «Тихо!». Вона буде акустичною та з великою кількістю старих пісень.

Ціна: 1250 грн

Де: театр "Сузір'я"

Коли: 4 листопада 19:00

У цей вечір виступатимуть: Свят Загайкевич, Сергій Степанисько, Ігор Нерівний, Олександр Жипецький.

Ціна: 250 грн

Де: Underground Standup Club, вул. Золотоворітська 15

Коли: 4 листопада 19:00

В суботу з музичним візитом повертається Каріне. Їй складуть компанію Борис та Діма Соколовський. Щодо неділі, тут лайнап буде не менш особливий, адже буде бектубек Романа К та Рейсіда. А інше бектубек дійство від адепта психоделічних техно вібрацій Bambu та його компаньйона, все менш відповідаючого своєму нікнейму діджея Underdog, що володіє небанальною селекцією техно та електро.

Ціна: від 250 грн

Де: Closer, вул. Нижньоюрківська, 31

Коли: 4-5 листопада з 16:00

Неділя

Спеціальний показ стрічки «Між нами» відбудеться за участі головних акторок фільму Ірми Вітовської-Ванца та Анастасії Пустовіт. Історія про вибір, який доводиться робити між близькими та мораллю, коли іншого варіанту розвитку не існує. Дві головні героїні фільму – Саша та Аня змушені робити цей вибір: Саша стосовно власного чоловіка, Аня – стосовно сина. Драматизм ситуації загострюється, коли вони виявляються залучені в кримінал.

Ціна: 140 грн

Де: Кінотеатр Жовтень, вул. Костянтинівська, 26

Коли: 5 листопада 13:30

Beachtwon Exile — фольк-співак з Канади, що активно підтримує Україну. Він вже приїжджав цього року у Львів та Київ, і цього разу його пісні про кохання пролунають в чотирох містах України.

Ціна: вхід вільний

Де: Squat 17b, вул. Терещенківська 17б

Коли: 5 листопада 19:00

Фото: Фонд Віктора Пінчука, Unsplash\Alex Litvin, Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, Unsplash\Ignat Kushanrev, nizhno.ceramics, Undersoul, Брати Гадюкіни, Свят Загайкевич