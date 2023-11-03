На Полтавщині побудують чотири сміттєпереробних заводи

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Валерія Гуржий
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На Полтавщині планують побудувати одразу чотири сміттєпереробних заводи, які дозволяють логістично “покрити” сміттєпереробкою всю Полтавщину.

Про це повідомив міністр захисту навколишнього середовища Руслан Стрілець.

Вони матимуть відразу декілька сучасних технологій обробки - переробку органічних відходів з подальшим виробництвом біометану, глибоке сортування з виділенням ресурсоцінних матеріалів тощо.

Орієнтовно потужності дозволять переробляти до 500 тис. тонн відходів на рік.
Вартість такого проєкту - близько 120-130 млн євро. Для цього будуть залучати приватні інвестиції. Вже ведуться перемовини з європейськими та американськими партнерами.

За даними ОВА, щороку в області утворюється близько 280 тисяч тонн твердих побутових відходів.

Опубліковано: 03 листопада 2023
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