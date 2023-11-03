На Полтавщині побудують чотири сміттєпереробних заводи

На Полтавщині планують побудувати одразу чотири сміттєпереробних заводи, які дозволяють логістично “покрити” сміттєпереробкою всю Полтавщину.

Про це повідомив міністр захисту навколишнього середовища Руслан Стрілець.

Вони матимуть відразу декілька сучасних технологій обробки - переробку органічних відходів з подальшим виробництвом біометану, глибоке сортування з виділенням ресурсоцінних матеріалів тощо.

Орієнтовно потужності дозволять переробляти до 500 тис. тонн відходів на рік.

Вартість такого проєкту - близько 120-130 млн євро. Для цього будуть залучати приватні інвестиції. Вже ведуться перемовини з європейськими та американськими партнерами.

За даними ОВА, щороку в області утворюється близько 280 тисяч тонн твердих побутових відходів.