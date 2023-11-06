Українці зможуть отримати сертифікати на вивчення англійської через "єПідтримку"

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Валерія Гуржий
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Українці в майбутньому зможуть отримувати сертифікати для вивчення англійської мови через "єПідтримку" в рамках національного проєкту з популяризації англійської мови Future Perfect.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише "Інтерфакс".

"Якщо людина хоче вивчити англійську, але не має фінансових можливостей, то за певними критеріями, які буде визначено в майбутньому, вона зможе автоматично отримати сертифікат, щоб за його допомогою оплатити роботу репетитора або певні мовні курси", - повідомив він.

Наразі, за його словами, фінансування таких статей із держбюджету поки що не передбачено, проте "багато партнерів готові допомагати".

Фото: Unsplash\Marvin Meyer

Опубліковано: 06 листопада 2023
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