Центр підготовки операторів БПЛА «Крук» запускає курси для цивільних: як записатися

Цивільних зможуть пройти серію однотижневих курсів керування мультироторними дронами. Їх запускає центр підготовки операторів БПЛА «Крук».

Про це пише The Village Україна.

Курс, який тривав два тижні, скоротили до одного. Більшу частину теоретичних занять перевели в онлайн-формат.

Під час навчання можна буде опанувати розвідку, корегування, системи ситуаційної обізнаності й координації, дешифрування та польоти з вивченням новітніх платформ і додатків.

«Навчання включає освоєння бази керування і налаштування дрона до роботи в цивільних і бойових умовах, особливостей фото- й відеозйомки, орієнтування, проведення розвідки, корегування вогню, системи ситуаційної обізнаності й координації, налаштування та проведення стримів, дешифрування та польоти. І, звісно, багато польотів, де все це засвоюється на практиці», — прокоментували виданню в центрі підготовки «Крук».

Курс розпочнеться 20 листопада. Записатися на нього можна на сайті «Крук» або в Instagram і Facebook .

Фото: центр підготовки операторів БПЛА «Крук»