Центр підготовки операторів БПЛА «Крук» запускає курси для цивільних: як записатися

223
Ірина Маймур
share share

Цивільних зможуть пройти серію однотижневих курсів керування мультироторними дронами. Їх запускає центр підготовки операторів БПЛА «Крук».

Про це пише The Village Україна.

Курс, який тривав два тижні, скоротили до одного. Більшу частину теоретичних занять перевели в онлайн-формат.

Під час навчання можна буде опанувати розвідку, корегування, системи ситуаційної обізнаності й координації, дешифрування та польоти з вивченням новітніх платформ і додатків.

«Навчання включає освоєння бази керування і налаштування дрона до роботи в цивільних і бойових умовах, особливостей фото- й відеозйомки, орієнтування, проведення розвідки, корегування вогню, системи ситуаційної обізнаності й координації, налаштування та проведення стримів, дешифрування та польоти. І, звісно, багато польотів, де все це засвоюється на практиці», — прокоментували виданню в центрі підготовки «Крук».

Курс розпочнеться 20 листопада. Записатися на нього можна на сайті «Крук» або в Instagram і Facebook.

Фото: центр підготовки операторів БПЛА «Крук»

Опубліковано: 08 листопада 2023
share share
У Харкові станції метро почали прикрашати новорічними гірляндами У Харкові станції метро почали прикрашати новорічними гірляндами «Будинок з комахами», біля якого відновили будівельні роботи, почав просідати «Будинок з комахами», біля якого відновили будівельні роботи, почав просідати У Києві демонтували більшість пам’ятних об’єктів комуністичного періоду: на черзі пам’ятники Пушкіну та Щорсу У Києві демонтували більшість пам’ятних об’єктів комуністичного періоду: на черзі пам’ятники Пушкіну та Щорсу Жителі Оболоні подали до суду на Київраду: вони проти створення аквапаркінгу за 120 млн грн Жителі Оболоні подали до суду на Київраду: вони проти створення аквапаркінгу за 120 млн грн У «Дії» запустять послугу «е-Підприємець»: хто зможе нею скористатися У «Дії» запустять послугу «е-Підприємець»: хто зможе нею скористатися Магазин H&M відкриється в Києві 9 листопада Магазин H&M відкриється в Києві 9 листопада «Укрпошта» відкрила новий магазин з продажу поштових марок «Укрпошта» відкрила новий магазин з продажу поштових марок Громаді Києва повернули землі заказника «Совська балка» і парку «Совський парк» Громаді Києва повернули землі заказника «Совська балка» і парку «Совський парк»
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.