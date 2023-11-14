В Україні запустили безкоштовний онлайн-курс зі створення дронів-камікадзе

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Ірина Маймур
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Навчальний проєкт Victory Drones і виробник дронів Vyriy Drone запустили безоплатний інженерний онлайн-курс «Народний FPV».

Під час нього навчатимуть збирати FPV-дрон, повідомили в соцмережах Victory Drones.

Курс триватиме два тижні і складатиметься із 7 лекцій. Під час нього інженери передаватимуть учасникам знання, необхідні для збирання і налаштування 7-дюймового FPV дрону-камікадзе.

Навчання безоплатне, однак компоненти, інструменти й матеріали для нього треба буде придбати самостійно.

Під час курсу надаватимуть доступ до всіх навчальних матеріалів та спільноти інженерів, де можна буде радитися, ставити питання і ділитися успіхами.

Усі створені учасниками дрони перевірятимуть інструктори Victory Drones.

«Всі дрони мають проходити перевірку якості збірки й польові випробування з вагою. І цю перевірку ми беремо на себе. Після успішного тестування дрон буде переданий військовим і одразу поїде на фронт», — повідомляють у Victory Drones.

Перша група слухачів уже закінчила навчання. Наступні групи будуть починати навчання з періодичністю орієнтовно раз на 2 тижні.

Щоби зареєструватися на курс, необхідно перейти за посиланням.

Фото: Facebook Victory Drones

Опубліковано: 14 листопада 2023
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