Куди піти у Києві 24-26 листопада: Жадан і Собаки, маркет Всі.Свої та дегустація вин у Squat

Протягом 24-26 листопада відбудуться різноманітні події, серед яких: виступ гурту "Жадан і Собаки", відкриття виставки, що присвячена Революції Гідності, виставка цифрового та медіа мистецтва, маркет Всі. Свої, вистава "Спостерігач" у Театрі на Подолі, концерт "Музика легендарних композиторів Голівуду" та Майже інтелектуальне шоу.

Зібрали 12 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

Музей Майдану спільно з Українським Домом відкрив виставку "Майдан: народження мрії. Перший бій", аби вшанувати 10-ту річницю Революції Гідності.

Ви зможете згадати перебіг подій, побачити оригінальні речі майданівців, унікальні артефакти з протестів, відтворені окремі локації ініціатив Майдану та твори революційного мистецтва. На вас чекають дискусійні майданчики, кінопокази, майстер-класи, та екскурсії.

Ціна: 80 грн, 40 грн пільговий

Де: Національний центр «Український Дім», вул. Хрещатик, 2

Коли: з 21 листопада по 3 грудня, вівторок – неділя 11:00—19:00

Життя непередбачуване — зараз ти сидиш за паперами, будуєш плани на майбутнє, а за мить…Приходить лист від тітки: “Приїзди. Я помираю”. Ти мчиш до неї — прощатися і чекати на спадок, начхавши на заборони шефа. Відкриваєш двері і потрапляєш у дім, де зупинився час, а кожне твоє сьогодні – в очікуванні завтра.

Ціна: 300 грн

Де: Театр на Подолі, Андріївський узвіз, 20 А,Б,

Коли: 24 листопада о 18:00

Музей історії міста Києва спільно з колекціонеркою старовинних ялинкових прикрас Мариною Лукʼяновою представляють виставку «Київська ялинка від XIX cт. - до сьогодення», яка дасть змогу відвідувачам поринути в атмосферу різдвяного Києва різних періодів.

На виставці будуть представлені зразки ялинкових прикрас з особистої колекції Марини Лук’янової з середини ХІХ століття і до 90-х років ХХ століття. Чимало з них мають унікальну історію та є ексклюзивними. У рамках виставки проводитимуться екскурсії від провідних наукових співробітників музею та кураторів проєкту, а також майстер-класи для дітей і дорослих.

Ціна: 180 грн повний, 90 грн пільговий

Де: Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7

Коли: з 23 листопада по 4 лютого 2024 року, середа-неділя 12:00-19:00

Три дивовижних, легендарних композитора Голлівуду, але кожен із абсолютно різною історією та стилем. У виконанні Національного академічного духового оркестру України ви почуєте найвідоміші саундтреки до всесвітньовідомих кінохітів Голлівуду.

У концерті звучатимуть саундтреки до фільмів «Гладіатор», «Пірати Карибського моря», «Інтерстеллар», «Шерлок Голмс», «Індіана Джонс», «Зіркові Війни», «Один Вдома», «Титанік», «Аватар» та інші твори цих видатних композиторів.

Ціна: 300 грн

Де: Краків, Русанівська набережна 12

Коли: 24 листопада о 19:00

В Музеї історії міста Києва відбудеться виставка «Ubiennale: Пробудження», присвячена пробудженню свідомості в часи війни.

Серед експонатів представлять інсталяції, відеоарти й AR-експонати цифрового й медіамистецтва. Понад 15 робіт покажуть у VR-шоломах. Також на виставці представлять аудіовізуальні перформанси й буде панель обговорень за участі митців і кураторів з України, Іспанії, Німеччини, Франції, Чехії, Італії й Польщі.

Ціна: вхід вільний

Де: Музей історії міста Києва, вулиця Богдана Хмельницького, 7

Коли: з 23 листопада по 3 грудня, з середи по неділю з 12:00–19:00

Великий концерт гурту "Жадан і Собаки". Також на концерті відбудеться презентація альбому "Радіопромінь".

Ціна: 1190 грн

Де: Стерео Плаза, пр-т. Лобановського, 119

Коли: 24 листопада о 19:00

Довженко-Центр презентує у Києві добірку анімаційних фільмів, присвячену цензурі, пропаганді та спробам творців їм протистояти.

У межах програми покажуть такі роботи:

"Демагог" (1968, реж. Володимир Гончаров);

"Колумб причалює до берега" (1967, Давид Черкаський);

"Марс XX" (1969, реж. Ірина Гурвич);

"Найдорожчий малюнок" (1975, реж. Єфрем Пружанський);

"Рокіровка / Лінь" (1979, реж. Євген Сивокінь);

"Король Черепах" (1988, реж. Цезар Оршанський);

"Останній бій" (1989, реж. Олександр Вікен)

"Правда крупним планом" (1988, реж. Володимир Гончаров).

Ціна: 150 грн

Де: кінотеатр KINO 42

Коли: 24 листопада о 20:00, 25-26 листопада о 18:30

Субота

На «Маркеті турботи» ви зможете підтримати українські бренди покупками та відчути їхню турботу завдяки знижкам від -10 до -50% і спеціальним пропозиціям.

Більше 180 українських виробників на маркеті представлять чимало речей: теплий одяг, комфортне взуття, аксесуари, прикраси та косметику. Багато краси для вашого дому: кераміку, текстиль, декор, свічки, книги, канцелярію та іграшки. І смачну їжу для вашого столу: солодощі, напої, сири й мʼясні вироби, соуси та джеми.

Ціна: вхід вільний

Де: Д12, вулиця Десятинна, 12

Коли: 25-26 листопада з 10:00

Лайнап: A.Fleming, Danny Boy, Dmit Kidz, Moojev.

Ціна: від 300 грн

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 25 листопада з 16:00

Ви зможете послухати історію та продегустувати молоді французькі вина із професійним сомельє Павлом Мнухіним. На літньому барі сквот-ентузіасти запропонують вам скуштувати домашні молоді вина Київщини.



Всі донати будуть передані на купівлю бойового дрону для підрозділу аеророзвідки.

Ціна: лекція безкоштовна, дегустація 500 грн

Де: Squat 17b, вул. Терещенківська 17б

Коли: 25 листопада з 16:00

Неділя

За звання найрозумнішого коміка на цей раз будуть боротися: Настя Зухвала, Дядя Женя, Ігор Нерівний, Олександр Качура. Ведучий - Свят Загайкевич.

Ціна: 400 грн

Де: Фотостудія "Пандора"

Коли: 26 листопада з 19:00

«Жінка в Берліні» – це імерсивна вистава, створена з метою розвінчати імперські міти та вийти з тіні побєдобєсія. Заглибимось у контекст цієї історії, яка була створена за мотивами щоденника аноніма, щоб переосмислити історичні події.

Після вистави «Жінка в Берліні» на сцені Малого театру відбудеться цікава розмова між співавторками подкасту про культуру «Наразі без назви» Анастасією Євдокимовою та Богданою Неборак.

Ціна: 600 грн

Де: Український малий драматичний театр, вулиця Олеся Гончара, 33

Коли: 26 листопада з 16:00

Фото: Вечірній Київ, Unsplash\ Jose G. Ortega Castro , Театр на Подолі, Unsplash\Samuel Sianipar, Жадан і собаки, Unsplash\Jeremy Yap, Всі.Свої, Настя Зухвала, Український малий драматичний театр