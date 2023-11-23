На Київщині планують побудувати підприємство з переробки відходів від зруйнуваних будівель

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Валерія Гуржий
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У Київській області в рамках пілотного проєкту поводження з відходами, що утворилися внаслідок руйнувань, спричинених бойовими діями, планують побудувати підприємство з переробки відходів, облаштовути для нього майданчик та фіксувати план переробки.

Про це повідомили у КОВА.

Наразі всі відходи, отримані внаслідок демонтажу зруйнованих об’єктів, розміщені на 31 майданчику для тимчасового зберігання на території Київщини.

У рамках реалізації Пілотного проєкту домовились, що японська сторона надає Київській області відповідне обладнання для переробки відходів та допомагає із забезпеченням використання вторинної сировини і контролю якості.

Основні цілі проєкту:

  1. Створення плану дій щодо подальшого зберігання та переробки відходів від руйнувань. Зокрема, визначення пунктів призначення для вторинної сировини, створення належного проєктування для місця тимчасового зберігання, визначення графіку оброблення тощо.
  2. Розширення зони впровадження проєкту по всій території України після впровадження на території Київської області.
  3. Покращення технології переробки відходів від руйнувань.

Фото: Unsplash\Sigmund

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Опубліковано: 23 листопада 2023
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