На Київщині планують побудувати підприємство з переробки відходів від зруйнуваних будівель

У Київській області в рамках пілотного проєкту поводження з відходами, що утворилися внаслідок руйнувань, спричинених бойовими діями, планують побудувати підприємство з переробки відходів, облаштовути для нього майданчик та фіксувати план переробки.
Про це повідомили у КОВА.
Наразі всі відходи, отримані внаслідок демонтажу зруйнованих об’єктів, розміщені на 31 майданчику для тимчасового зберігання на території Київщини.
У рамках реалізації Пілотного проєкту домовились, що японська сторона надає Київській області відповідне обладнання для переробки відходів та допомагає із забезпеченням використання вторинної сировини і контролю якості.
Основні цілі проєкту:
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