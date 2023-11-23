Біля сирецького парку відкриється зоокафе Woof-Woof

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Валерія Гуржий
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25 листопада у ЖК «Місто квітів» відкриється зоокафе Woof-Woof. У закладі буде представлено меню для собак.

У заклад не лише можна, а й треба приходити з песиками. Тут працівники розуміють не лише людські потреби, а й потреби чотирилапого друга.

У зоокафе можна поласувати кавою з десертами, а песик — корисними та натуральними ласощами.

Ціни: холодець з індичкою (собаче меню) - 10 грн, коржик з яловичиною та морквою (собаче меню) - 8 грн, капучино - від 45 грн.

Графік роботи: 08:00-21:00

Де: вул. Тираспільська, 60

Фото: cafewoofwoof

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Опубліковано: 23 листопада 2023
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