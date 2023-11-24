Food Train від «Укрзалізниці» вирушив у першу поїздку Україною

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Ірина Маймур
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23 листопада поїзд-кухня вирушив у перший рейс з Центрального залізничного вокзалу Києва.

Він відправився на Харківщину, повідомляють у пресслужбі перевізника.

Поїзд вирушив у дорогу в День подяки – традиційне родинне свято у США, аби пригостити святковими стравами працівників ДСНС, поліцейських, медиків, залізничників та цивільне населення у прифронтових зонах.

Запечену індичку, картоплю та гарбузовий пиріг з Food Train також передадуть мешканцям міст, які потребують їжі.

Нагадаємо, що Food Train — це автономний поїзд-кухня для прифронтових регіонів, який УЗ створила разом із фондом Говарда Баффета. Потяг має 6 вагонів та може працювати автономно 5-7 днів. Food Train здатний виробляти понад 10 тисяч порцій їжі щодня.

Фото: УЗ, Мінвідновлення, Олександр Шевченко

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Опубліковано: 24 листопада 2023
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