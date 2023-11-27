У Лос-Анджелесі відбудеться ярмарок українських виробників

Платформа i am u are проведе ярмарок українських виробників у різних сферах у Лос-Анджелесі.
Ярмарок триватиме з 30 листопада по 3 грудня. На ньому буде представлено 180 українських виробників у галузі технологій, моди, мистецтва, етнології та предметного дизайну.
Усі кошти з продажу квитків передадуть Nova Ukraine на підтримку освітніх проєктів в Україні.
Орім вітчизняних бізнесів, на події буде представлено розділ “Трансцендентна Україна”, що міститиме 9 експонатів, які представляють певний аспект української культури: видатного митця, епоху, ремесло чи традиційне свято.
Цією виставкою проєкт має на меті привернути увагу до найвідоміших українських технологічних бізнесів та компаній, що надають рішення.
Фото: i am u are