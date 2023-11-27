У Лос-Анджелесі відбудеться ярмарок українських виробників

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Валерія Гуржий
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Платформа i am u are проведе ярмарок українських виробників у різних сферах у Лос-Анджелесі.

Ярмарок триватиме з 30 листопада по 3 грудня. На ньому буде представлено 180 українських виробників у галузі технологій, моди, мистецтва, етнології та предметного дизайну.

Усі кошти з продажу квитків передадуть Nova Ukraine на підтримку освітніх проєктів в Україні.

Орім вітчизняних бізнесів, на події буде представлено розділ “Трансцендентна Україна”, що міститиме 9 експонатів, які представляють певний аспект української культури: видатного митця, епоху, ремесло чи традиційне свято.

Цією виставкою проєкт має на меті привернути увагу до найвідоміших українських технологічних бізнесів та компаній, що надають рішення.

Фото: i am u are

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Опубліковано: 27 листопада 2023
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