Антиутопії, жахи, комедії та аніме: 20 найкращих серіалів 2023 року

Серіальний рік майже добіг кінця. У грудні на нас ще чекає кілька захопливих телеісторій, але ми вже можемо підбити підсумки найкращих, які ми дивились у 2023 році. Детальніше – в підбірці БЖ.

Рій

В ролях: Домінік Фішбек, Хлоя Бейлі, Дамсон Ідріс, Рікі Томсон, Періс Джексон, Біллі Айліш

Хорор від Дональда Гловера пропонує вирушити на пошуки відповіді на запитання, наскільки далеко може зайти захоплення своїм кумиром. Дівчина Дре марить відомою поп-зіркою (яка підозріло нагадує Бейонсе) і готова до будь-чого заради своєї пристрасті. Навіть до насилля.

Консультант

В ролях: Крістоф Вальц, Бріттані о'Грейді, Нет Вулфф, Еймі Карреро

Знятий за мотивами однойменного роману Бентлі Літлі серіал розповідає про ексцентричного консультанта, якого наймає велика IT-компанія після смерті гендиректора. Попри те, що консультант мав би спростити роботу та оптимізувати процеси всередині фірми, він стає справжньою проблемою для працівників.

Сварка

В ролях: Стівен Ян, Алі Вонг, Джозеф Лі, Янг Мазіно, Девід Чоу

Комедійний серіал “Сварка” розповідає, власне, про сварку між двома незнайомцями. Конфлікт розгортається між амбітною бізнес-вумен та підрядником-невдахою, які не поділили дорогу, і переростає в справжнє підступне полювання один на одного.

Дейзі Джонс та The Six

В ролях: Райлі Кіо, Сем Клафлін, Тімоті Оліфант, Каміла Морроне, Сукі Вотергаус

Псевдодокументальний міні-серіал знятий за мотивами однойменного бестселлера Тейлора Джwенкінса Рейда. Мова в ньому йде про вигаданий рок-гурт 1970-х років. Як музиканти прийшли до слави? Як на них вплинув пік популярності? Чому почались конфлікти, які призвели до розпаду гурту? Про все це – в мокьюментарі “Дейзі Джонс та The Six”.

Любов і смерть

В ролях: Елізабет Олсен, Джессі Племонс, Крістен Ріттер, Патрік Ф'юджіт

Про Кенді Монтгомері та її вчинок вже є серіал “Кенді”, знятий роком раніше. Втім, він не отримав такого глядацького визнання як нова телеадаптація історії, що трапилася у 1980-х роках в США. Тоді зразкова домогосподарка з ідеальною сім’єю сокирою вбила подругу, з чоловіком якої закрутила роман.

Маленький вогник

В ролях: Бел Паулі, Біллі Булле, Джо Коул, Лів Шрайбер

Біографічний міні-серіал “Маленький вогник” присвячений Міп Гіз, яка у 1940 роках переховувала єврейську дівчинку Анну Франк. Саме Гіз знайшла щоденник Анни, в якому описані всі жахи війни.

Місіс Девіс

В ролях: Бетті Ґілпін, Джейк Макдорман, Енді Макквін, Елі Генрі 1 сезон

Абсурдистський серіал розповідає про монахиню, якій випала доля знайти Священий Грааль. В цій подорожі їй доводиться протистояти штучному інтелекту на ім’я Місіс Девіс, який переконав усіх, що поборов війни та голод у всьому світі.

Останні з нас

В ролях: Педро Паскаль, Белла Ремзі

Екранізації комп’ютерних ігор – це завжди ризикована ідея, втім “Останні з нас” стали виключенням. Серіал завоював багато прихильників завдяки цікавому сюжету та акторській грі головних героїв. За сюжетом Джоел має передати невеликий вантаж за межі карантинної зони, на які поділяється світ після масової епідемії. Вантажем виявляється дівчинка, разом з якою Джоел вирушає у небезпечну подорож.

Переповнена кімната

В ролях: Том Холланд, Аманда Сейфрід

“Переповнена кімната” – не перша спроба екранізації роману Деніела Кіза “Таємнича історія Біллі Міллігана”. Головні герої серіалу – пацієнт Денні Саллівана та його лікарка Рія. У Денні – множинний розлад особистості і Рія всіма силами намагається йому допомогти.

Терапія

В ролях: Харрісон Форд, Лілан Боуден, Джейсон Сігел, Кріста Миллер, Майкл Юрі, Джессіка Вільямс

Комедійний серіал від творців “Теда Лассо” розповідає про психотерапевта, який переживає особистісну кризу і вирішує говорити пацієнтам те, що думає. Такий метод приносить несподівані результати і змінює не тільки життя клієнтів Джиммі, але і його власне.

Бункер

В ролях: Дейвід Ойєлоуо, Рашида Джонс, Ребекка Фергюсон, Харрієт Волтер, Йєн Глен

Серіал “Бункер”, знятий у жанрі постапокаліпсису, – це екранізація однойменної книги Х'ю Хоуї. Він розповідає про світ майбутнього, де люди змушені жити під землею у гігантському бункері, оскільки впевнені, що зовнішній світ є токсичним і непридатним для життя.

Уроки хімії

В ролях: Брі Ларсон, Льюїс Пуллман, Ейджа Наомі Кінг, Бо Бріджес

Головна героїня телеадаптації однойменної книги Бонні Гармус – вчена-хімік Елізабет Зотт. Вона мріє про наукову кар’єру, втім надворі 1960-ті роки, коли жінкам відводилась лише роль домогосподарки, дружини та матері. Проте Елізабет не здається і починає вести кулінарне шоу, яке робить з неї зірку національного масштабу.

Падіння дому Ашерів

В ролях: Френк Лангелла, Мері Макдоннелл, Брюс Грінвуд, Марк Хемілл, Карла Гуджино

Моторошна екранізація однойменного оповідання Едгара Аллана По розповідає про династію, яка володіє фармацевтичною компанією. Та за фасадом сімейного достатку криється прихована правда про те, як його здобули брат із сестрою – засновники бізнесу. І за це їм доводиться платити найвищу ціну.

Любе дитя

В ролях: Юліка Єнкінс, Кім Рідле, Найла Шуберт, Юстус фон Донаньї, Гейлі Луїза Джонс

Головна героїня роками перебувала в полоні у маніяка. разом з двома дітьми вона жила в невеликій кімнаті, де за ними наглядав жорстокий чоловік, який дозволяв їсти та користуватися вбиральнею лише у чітко визначений час. Одного дня жінці разом з дівчинкою вдається втекти. З кожною серією ця історія обростає все більшими подробицями, що робить її вкрай заплутаною та загадковою.

Бріджертони: Історія королеви Шарлотти

В ролях: Індія Амартейфіо, Корі Мілкріст, Мішель Фейрлі, Арсем Томас

Спін-офф серіалу “Бріджертони” розповідає про королеву Шарлотту, а точніше про її становлення як монарха. Коли вона була юною німецькою принцесою, то заручилась з англійським королем Георгом проти своєї волі. Молодята швидко закохались один в одного, але на шляху до щастя постала неочікувана загроза – король має таємницю, яку суворо оберігає весь палац.

Блакитноокий самурай

Ролі озвучили: Патрік Галлахер, Ален Юї, Брайан Такахасі, Рендалл Пак, Бренда Сонг

Захоплююче аніме “Блакитноокий самурай” вже поставили в один рівень по знаку якості з іншим щедевром від Netflix – “Аркейн”. “Самурай” – це історія людини, яка стає на шлях помсти через дитячі образи. Дія розгортається в Японії 17 століття. Через яскраво-блакитні очі Мізу вважають вигнанцем, та він не готовий змиритися з цим і стає справжнім майстром меча.

Зв’язані до смерті

В ролях: Рейчел Вайс, Поппі Лію, Майкл Чернус, Дженніфер Ель

Серіальний рімейк трилера Девіда Кроненберга розповідає про сестер-близнючок, які працюють гінекологинями. Обидві ролі зіграла Рейчел Вайс. Її героїні проводять сумнівні з етичного боку процедури, аби змінити перебіг вагітності у жінок, і хочуть відкрити власний пологовий будинок.

One Piece. Великий куш

В ролях: Іньякі Годой, Емілі Радд, Вінсент Ріган

Телеадаптація однойменної манги Ейітіро Оди стала одним з найпопулярніших серіалів Netflix цього року. За сюжетом капітан Луффі разом зі своєю командою вирушає в подорож океаном Гранд-Лайн, щоб знайти Ван-Піс – легендарний скарб, який зробить його Королем Піратів.

Асока

В ролях: Розаріо Доусон, Наташа Лю Бордіццо, Уес Четхем, Хайден Крістенсен, Мері Елізабет Вінстед

Серіал “Асока”, який є частиною медіафраншизи “Зоряні війни” та спін-офом телесеріалу “Мандалорець”, знайомить глядача з колишньою ученицею Дарта Вейдера Асокою. Вона намагається дати раду своєму життю після трагічних втрат і віднайти внутрішні сили для подолання труднощів у світі після апокаліпсису.

Покерфейс

В ролях: Наташа Ліонн, Едріан Броуді, Рон Перлман, Колтон Райан, Меган Сурі, Брендон Майкл Холл

У центрі історії серіалу «Покерфейс» — робітниця казино Чарлі Кейл, яка має здатність визначати, коли людина бреше. Вона подорожує своїм різними містами, де зустрічає нових персонажів, а заразом і розслідує різноманітні злочини.