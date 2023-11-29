Куди піти у Києві 1-3 грудня: Монатік, Onuka і Tvorchi, відкриття ковзанки та маркет українських брендів

Протягом 1--3 грудня відбудуться різноманітні події, серед яких: виступ Монатіка, Дзідзьо, Onuka, Tvorchi, Руслани та інших виконавців, Різдвяний ярмарок у КультМотиві, відкриття ковзанки біля Арт-заводу Платформа, Підпільний стендап, маркет українських брендів та вистава у Малому театрі.
Зібрали 11 подій цих вихідних, які варто відвідати.
Ціна: вхід вільний
Де: Blockbuster Mall
Коли: 1-3 грудня з 14:00
Окрім ковзанки на локації буде сотні ліхтариків, розсипаних як зірки, гарячі напої, смаколики та казкова атмосфера наповнять ваші серця теплом і затишком.
Ціна: 300 грн
Де: Арт-завод Платформа
Коли: з 1 грудня з 10:00
«Вдома fest» обʼєднає велику кількість виробників та брендів із різних галузей: одяг, взуття, декор, екопродукти, меблі, вінтаж, прикраси, товари для домашніх улюбленців, канцелярія, аксесуари, косметика, хендмейд, текстиль, іграшки, книги та інше.
Також на вас чекають майстер-класи, dj-сети, круті фотозони та багато вітчизняних брендів.
Ціна: від 150 грн
Де: Міжнародний виставковий центр, Броварський проспект, 15
Коли: 2-3 грудня з 10:00
Народні майстри вже наповнили свої вироби різдвяною енергією і чекають зустрічі в музеї, щоб теплими руками роздати її в українські оселі та родини. Дідухи, солом’яні павуки, зірки та ангели, свічки та підсвічники, медові пряники, святкові скатертини та гончарний посуд допоможуть створити особливо тепле відчуття свята.
Ціна: 50 грн
Де: Національний центр народної культури "Музей Івана Гончара", вул. Лаврська, 19
Коли: 2-3 грудня з 11:00
Що там буде: апсайкл одяг, прикраси, солоденьке, аромасвічки, кераміка, книги, сувеніри та продукція, яка підійде під новорічні та різдвяні подарунки.
Ціна: вхід вільний
Де: КультМотив, вул. Набережно-Хрещатицька, 31/36
Коли: 2-3 грудня з 14:00
Для вас виступатимуть: барабанщики Rhythmmen, Demchuk, Kadnay, Anna Trincher, Alena Omargalieva, Shumei, «Скрябін», Tvorchi, Руслана та Kozak Sуstem.
Ціна: вхід вільний
Де: Lavina Mall
Коли: 2 грудня з 14:00
Лайнап: Sasha Trey, Awl Alexander b2b Yamex, Alex P b2b Luschn.
Ціна: від 300 грн
Де: Курені, Паркова дорога, 4
Коли: 2 грудня з 16:00
Напередодні свого 90-річчя український архітектор Флоріан Юр’єв отримує погані новини. Держава здала в оренду забудовнику його головний архітектурний твір — «Летючу тарілку» на Либідській площі в Києві. Тепер тут має постати черговий торговельний центр. За допомогою молодих архітекторів і активістів Флоріан вирішує зірвати цю сумнівну оборудку. Разом вони поринають у боротьбу за спадщину модернізму з корумпованими посадовцями та скандальними забудовниками.
Ціна: 100 грн
Де: Кінопростір Українського Дому
Коли: 2 грудня 16:00
Виступ виконавця Monatik відбуватиметься у рамках туру “Арт-Терапія”. Протягом концерту буде додатково проводитися різноманітні спеціальні активності, спрямовані на збір коштів для українців.
Ціна: від 1000 грн
Де: Osocor Residence
Коли: 2 грудня 18:00
«Холодна м’ята» – проста душевна розмова про прості, але такі важливі для кожного речі: стосунки між людьми, пошуки самих себе, кохання, дружбу, невиразний смуток та великі радощі.
Ціна: 500 грн
Де: Український малий драматичний театр, вулиця Олеся Гончара, 33,
Коли: 3 грудня 18:00
У цей вечір виступатимуть: Свят Загайкевич, Настя Зухвала, Олександр Жипецький, Дядя Женя.
Ціна: 250 грн
Де: Underground StandUp Club, вулиця Золотоворітська, 15,
Коли: 3 грудня 18:30
Фото: Onuka, Арт-завод платформа, Вдома fest, Unsplash\Chad Madden,Tvorchi, Sasha Trey, Monatik, Український малий драматичний театр, Свят Загайкевич