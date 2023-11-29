Куди піти у Києві 1-3 грудня: Монатік, Onuka і Tvorchi, відкриття ковзанки та маркет українських брендів

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Валерія Гуржий
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Протягом 1--3 грудня відбудуться різноманітні події, серед яких: виступ Монатіка, Дзідзьо, Onuka, Tvorchi, Руслани та інших виконавців, Різдвяний ярмарок у КультМотиві, відкриття ковзанки біля Арт-заводу Платформа, Підпільний стендап, маркет українських брендів та вистава у Малому театрі.

Зібрали 11 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

Дзідзьо та Onuka на фестивалі в Blockbuster Mall

Програма:

  • виступи зірок щодня: Оля Полякова, Дзідзьо, Onuka, Циферблат та інші артисти;
  • Secret Guest: особливий гість третього дня. Улюблений артист тисяч українців — його ім‘я ви дізнаєтесь 1 грудня в перший день фестивалю;
  • відкриття нових магазинів — 100 тисяч квадратних метрів для шопінгу;
  • розіграш подарунків;
  • майстер-класи, лекції.

Ціна: вхід вільний
Де: Blockbuster Mall
Коли: 1-3 грудня з 14:00

Відкриття ковзанки на Арт-заводі Платформа

Окрім ковзанки на локації буде сотні ліхтариків, розсипаних як зірки, гарячі напої, смаколики та казкова атмосфера наповнять ваші серця теплом і затишком.

Ціна: 300 грн
Де: Арт-завод Платформа
Коли: з 1 грудня з 10:00

Субота

Маркет українських брендів "Вдома fest"

«Вдома fest» обʼєднає велику кількість виробників та брендів із різних галузей: одяг, взуття, декор, екопродукти, меблі, вінтаж, прикраси, товари для домашніх улюбленців, канцелярія, аксесуари, косметика, хендмейд, текстиль, іграшки, книги та інше.

Також на вас чекають майстер-класи, dj-сети, круті фотозони та багато вітчизняних брендів.

Ціна: від 150 грн
Де: Міжнародний виставковий центр, Броварський проспект, 15
Коли: 2-3 грудня з 10:00

Ярмарок до Миколая у Музеї Гончара

Народні майстри вже наповнили свої вироби різдвяною енергією і чекають зустрічі в музеї, щоб теплими руками роздати її в українські оселі та родини. Дідухи, солом’яні павуки, зірки та ангели, свічки та підсвічники, медові пряники, святкові скатертини та гончарний посуд допоможуть створити особливо тепле відчуття свята.

Ціна: 50 грн
Де: Національний центр народної культури "Музей Івана Гончара", вул. Лаврська, 19
Коли: 2-3 грудня з 11:00

Різдвяний ярмарок у КультМотиві

Що там буде: апсайкл одяг, прикраси, солоденьке, аромасвічки, кераміка, книги, сувеніри та продукція, яка підійде під новорічні та різдвяні подарунки.

Ціна: вхід вільний
Де: КультМотив, вул. Набережно-Хрещатицька, 31/36
Коли: 2-3 грудня з 14:00

Tvorchi, Shumei, Руслана та інші у Lavina Mall

Для вас виступатимуть: барабанщики Rhythmmen, Demchuk, Kadnay, Anna Trincher, Alena Omargalieva, Shumei, «Скрябін», Tvorchi, Руслана та Kozak Sуstem.

Ціна: вхід вільний
Де: Lavina Mall
Коли: 2 грудня з 14:00

Sasha Trey та Alex P b2b Luschn у Куренях

Лайнап: Sasha Trey, Awl Alexander b2b Yamex, Alex P b2b Luschn.

Ціна: від 300 грн
Де: Курені, Паркова дорога, 4
Коли: 2 грудня з 16:00

Спецпоказ фільму "Нескінченність за Флоріаном" в Українському Домі

Напередодні свого 90-річчя український архітектор Флоріан Юр’єв отримує погані новини. Держава здала в оренду забудовнику його головний архітектурний твір — «Летючу тарілку» на Либідській площі в Києві. Тепер тут має постати черговий торговельний центр. За допомогою молодих архітекторів і активістів Флоріан вирішує зірвати цю сумнівну оборудку. Разом вони поринають у боротьбу за спадщину модернізму з корумпованими посадовцями та скандальними забудовниками.

Ціна: 100 грн
Де: Кінопростір Українського Дому
Коли: 2 грудня 16:00

Monatik

Виступ виконавця Monatik відбуватиметься у рамках туру “Арт-Терапія”. Протягом концерту буде додатково проводитися різноманітні спеціальні активності, спрямовані на збір коштів для українців.

Ціна: від 1000 грн
Де: Osocor Residence
Коли: 2 грудня 18:00

Неділя

Холодна м`ята в Малому театрі

«Холодна м’ята» – проста душевна розмова про прості, але такі важливі для кожного речі: стосунки між людьми, пошуки самих себе, кохання, дружбу, невиразний смуток та великі радощі.

Ціна: 500 грн
Де: Український малий драматичний театр, вулиця Олеся Гончара, 33,
Коли: 3 грудня 18:00

Підпільний Стендап

У цей вечір виступатимуть: Свят Загайкевич, Настя Зухвала, Олександр Жипецький, Дядя Женя.

Ціна: 250 грн
Де: Underground StandUp Club, вулиця Золотоворітська, 15,
Коли: 3 грудня 18:30

Фото: Onuka, Арт-завод платформа, Вдома fest, Unsplash\Chad Madden,Tvorchi, Sasha Trey, Monatik, Український малий драматичний театр, Свят Загайкевич

Збираєтесь кудись на вихідних?
Опубліковано: 29 листопада 2023
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