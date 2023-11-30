З 1 грудня лісництва Київщини та Житомирщини почнуть продавати новорічні ялинки

З 1 грудня у лісових господарствах Житомирщини та Київщини стартує продаж новорічних дерев.
Про це повідомили у Столичному лісовому офісі.
Усі хвойні деревця вирощені на спеціальних новорічних плантаціях. Лісівники турботливо доглядали за ними протягом усього періоду вирощування та проводили спеціальне кронування, щоб ялинки були густими й пишними.
Цього року філії ДП "Ліси України" на Житомирщині та Київщині підготували до продажу майже 18 тисяч дерев. В асортименті – сосна та ялина звичайні. Доступні також варіанти у горщиках – для тих, хто віддає перевагу зручності та легкості у догляді за святковим деревцем, а також – бажає згодом висадити його у садку чи на подвір’ї.
Ціни залишилися на рівні минулого року та коливаються від 70 до 350 грн, залежно від розміру. В наявності дерева від 0,5 до 3 метрів. Кожне новорічне дерево має спеціальну ідентифікаційну бирку. Вона містить унікальний цифровий номер, за яким можна перевірити легальність походження конкретного дерева.
Переконатися в цьому можна за допомогою вебсайту. Для цього потрібно лише ввести цифровий номер з її бірки, без зазначення серії. Опісля ви зможете дізнатися, у якому саме лісництві було заготовлено це дерево. Така система дозволяє боротися з незаконними вирубками дерев в українських лісах, особливо у період новорічних свят.
Придбати ялинки можна на спеціально облаштованих майданчиках. Контакти, за якими можна дізнатися детальну інформацію та купити новорічне деревце.
Фото: Unsplash\Alsu Vershinina