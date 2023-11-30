З 1 грудня лісництва Київщини та Житомирщини почнуть продавати новорічні ялинки

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Валерія Гуржий
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З 1 грудня у лісових господарствах Житомирщини та Київщини стартує продаж новорічних дерев.

Про це повідомили у Столичному лісовому офісі.

Усі хвойні деревця вирощені на спеціальних новорічних плантаціях. Лісівники турботливо доглядали за ними протягом усього періоду вирощування та проводили спеціальне кронування, щоб ялинки були густими й пишними.

Цього року філії ДП "Ліси України" на Житомирщині та Київщині підготували до продажу майже 18 тисяч дерев. В асортименті – сосна та ялина звичайні. Доступні також варіанти у горщиках – для тих, хто віддає перевагу зручності та легкості у догляді за святковим деревцем, а також – бажає згодом висадити його у садку чи на подвір’ї.

Ціни залишилися на рівні минулого року та коливаються від 70 до 350 грн, залежно від розміру. В наявності дерева від 0,5 до 3 метрів. Кожне новорічне дерево має спеціальну ідентифікаційну бирку. Вона містить унікальний цифровий номер, за яким можна перевірити легальність походження конкретного дерева.

Переконатися в цьому можна за допомогою вебсайту. Для цього потрібно лише ввести цифровий номер з її бірки, без зазначення серії. Опісля ви зможете дізнатися, у якому саме лісництві було заготовлено це дерево. Така система дозволяє боротися з незаконними вирубками дерев в українських лісах, особливо у період новорічних свят.

Придбати ялинки можна на спеціально облаштованих майданчиках. Контакти, за якими можна дізнатися детальну інформацію та купити новорічне деревце.

Київщина:

  • Білоцерківське лісове господарство – 0985052598
  • Богуславське лісове господарство – 0680378713
  • Бориспільське лісове господарство – 0673018276
  • Вищедубечанське лісове господарство – 0660169337
  • Димерське лісове господарство – 0970987645
  • Іванківське лісове господарство – 0671717159
  • Київське лісове господарство – 0444231456
  • Макарівське лісове господарство – 0501679065
  • Поліське лісове господарство – 0674014823
  • Ржищівський військовий лісгосп – 0950106252
  • Тетерівське лісове господарство – 0672152423

Житомирщина:

  • Баранівське лісомисливське господарство – 0974135933
  • Бердичівське лісове господарство – 0976913438
  • Білокоровицьке лісове господарство – 0978728684
  • Звягельське лісове господарство – 0674115691
  • Ємільчинське лісове господарство – 0977017424
  • Коростенське лісомисливське господарство – 0984826337
  • Коростишівське лісове господарство – 0981854015
  • Лугинське лісове господарство – 0971977578
  • Народицьке спеціалізоване лісове господарство – 0674112956
  • Овруцьке спеціалізоване лісове господарство – 0980801965
  • Олевське лісове господарство – 0678728535
  • Радомишльське лісомисливське господарство – 0674128745
  • Словечанське лісове господарство – 0969929589

Фото: Unsplash\Alsu Vershinina

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Опубліковано: 30 листопада 2023
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