З 1 грудня лісництва Київщини та Житомирщини почнуть продавати новорічні ялинки

З 1 грудня у лісових господарствах Житомирщини та Київщини стартує продаж новорічних дерев.

Про це повідомили у Столичному лісовому офісі.

Усі хвойні деревця вирощені на спеціальних новорічних плантаціях. Лісівники турботливо доглядали за ними протягом усього періоду вирощування та проводили спеціальне кронування, щоб ялинки були густими й пишними.

Цього року філії ДП "Ліси України" на Житомирщині та Київщині підготували до продажу майже 18 тисяч дерев. В асортименті – сосна та ялина звичайні. Доступні також варіанти у горщиках – для тих, хто віддає перевагу зручності та легкості у догляді за святковим деревцем, а також – бажає згодом висадити його у садку чи на подвір’ї.

Ціни залишилися на рівні минулого року та коливаються від 70 до 350 грн, залежно від розміру. В наявності дерева від 0,5 до 3 метрів. Кожне новорічне дерево має спеціальну ідентифікаційну бирку. Вона містить унікальний цифровий номер, за яким можна перевірити легальність походження конкретного дерева.

Переконатися в цьому можна за допомогою вебсайту. Для цього потрібно лише ввести цифровий номер з її бірки, без зазначення серії. Опісля ви зможете дізнатися, у якому саме лісництві було заготовлено це дерево. Така система дозволяє боротися з незаконними вирубками дерев в українських лісах, особливо у період новорічних свят.

Придбати ялинки можна на спеціально облаштованих майданчиках. Контакти, за якими можна дізнатися детальну інформацію та купити новорічне деревце.

Київщина:

Білоцерківське лісове господарство – 0985052598

Богуславське лісове господарство – 0680378713

Бориспільське лісове господарство – 0673018276

Вищедубечанське лісове господарство – 0660169337

Димерське лісове господарство – 0970987645

Іванківське лісове господарство – 0671717159

Київське лісове господарство – 0444231456

Макарівське лісове господарство – 0501679065

Поліське лісове господарство – 0674014823

Ржищівський військовий лісгосп – 0950106252

Тетерівське лісове господарство – 0672152423

Житомирщина:

Баранівське лісомисливське господарство – 0974135933

Бердичівське лісове господарство – 0976913438

Білокоровицьке лісове господарство – 0978728684

Звягельське лісове господарство – 0674115691

Ємільчинське лісове господарство – 0977017424

Коростенське лісомисливське господарство – 0984826337

Коростишівське лісове господарство – 0981854015

Лугинське лісове господарство – 0971977578

Народицьке спеціалізоване лісове господарство – 0674112956

Овруцьке спеціалізоване лісове господарство – 0980801965

Олевське лісове господарство – 0678728535

Радомишльське лісомисливське господарство – 0674128745

Словечанське лісове господарство – 0969929589

Фото: Unsplash\Alsu Vershinina