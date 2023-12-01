Останні серії “Корони” та спінофф “Паперового будинку”: 11 серіалів грудня

Завершуємо рік разом з довгоочікуваними серіальними прем’єрами, серед яких фінал саги про монаршу родину Великої Британії та спінофф “паперового будинку” про найхаризматичнішого іспанського злодія Берліна.

Детальніше – в підбірці БЖ.

Повільні коні

Дата виходу: 1 грудня

В ролях: Гері Олдман, Крістін Скотт Томас, Джек Лоуден, Саскі Рівз

3 сезон

Шпигунська комедія про розвідників-невдах з MI6 повертається з третім сезоном. У цій історії Кетрін Стендіш викрадена екс-коханцем, який, здається, має приховану образу на Службу безпеки. Більших деталей про новий сезон телеадаптації популярної серії книг Міка Херрона поки немає, тож залишається дочекатись розвитку подій на екрані.

Моє життя з хлопцями Волтер

Дата виходу: 7 грудня

В ролях: Ніккі Родрігес, Сара Рафферті, Марк Блукас, Ноа ЛаЛонд, Ешбі Джентрі, Коннор Стенхоуп, Джонні Лінг

1 сезон

Екранізація роману-бестселера американської письменниці Алі Новак розповість про 15-річну дівчинку на ім'я Джекі, чиє життя назавжди змінюється після трагічного інциденту, в якому гине вся її родина. Уновому містечку, куди вона змушена переїхати, дівчина знайомиться з двома хлопцями і між ними зав’язуються стосунки.

Під тиском: Жіноча збірна США з футболу

Дата виходу: 12 грудня

1 сезон

Доккуменатальний серіал у чотирьох серіях розкриє історію національнох збірної Сполучених Штатів Америки з жіночого футболу – найуспішнішої команди в історії. Зокрема, сюжет зосередиться на закуліссі під час чемпіонату світу з футболу 2023 року.

Корона

Дата виходу: 14 грудня

В ролях: Олівія Колман, Імельда Стонтон, Елізабет Дебікі

6 сезон, 2 частина

Фанати королівської саги дочекались фіналу улюбленого серіалу про монаршу родину Великої Британії. Останній сезон присвячено раннім стосункам принца Вільяма та Кейт Міддлтон, весіллю принца Чарльза та Камілли Паркер Боулз, а також трагічній загибелі принцеси Діани.

Джек Річер

Дата виходу: 15 грудня

В ролях: Вілла Фіцджеральд, Малькольм Гудвін, Роберт Патрік, Алан Рітчсон, Кріс Вебстер, Брюс Макгілл

2 сезон

Знятий за книгами американського письменника Лі Чайлда серіал розповідає про колишнього військового, що відсидів у в’язниці за злочин, якого не скоював. Після виходу на волю він прагне розкрити масштабну змову влади.

Керол і кінець світу

Дата виходу: 15 грудня

В ролях: Марта Келлі, Бет Грант, Лоуренс Прессман, Кімберлі Геберт Грегорі

1 сезон

Сюжет анімаційного міні-серіалу від сценариста “Рік і Морті” розгортається навколо неминучого апокаліпсису. Поки всі навкруги живуть як востаннє, Керол намагається знайти сенс життя.

Що, якби..?

Дата виходу: 20 грудня

В ролях: Джеффрі Райт, Хейлі Етвелл, Себастіан Стен, Стенлі Туччі, Семюел Л. Джексон

2 сезон

Анімаційний серіал зі всесвіту Marvel досліджує різні часові лінії із супергеройських фільмів і пропонує альтернативні розвитки подій, якби на якомусь етапі все пішло інакше. Наприклад, якби Тор був єдиною дитиною в сім'ї, або якби Альтрон переміг…

Персі Джексон та Олімпійці

Дата виходу: 20 грудня

В ролях: Вокер Скобелл, Меган Маллаллі, Лін-Мануель Міранда, Леа Джеффріс

1 сезон

Сюжет фентезійного серіалу розповідає про 12-річного хлопчика Персі Джексона, який страждає від дислексії. Одного разу він дізнається, що є не просто хлопчиком, а напівбогом – сином грецького бога Посейдона. І тепер він має вирушити назустріч небезпеці, щоб зупинити жорстоку війну між міфічними героями Олімпу.

Доктор Смерть

Дата виходу: 21 грудня

В ролях: Джошуа Джексон, Крістіан Слейтер, Едгар Рамірес

2 сезон

Перший сезон кримінального трилеру розповідав про нейрохірурга Крістофера Данче, багато пацієнтів якого після операцій залишилися покаліченими, а двоє з них померли. Другий сезон буде присвячено шахраю Паоло Маккіаріні, який своїми недієвими методами лікування призвів до смерті багатьох людей.

Розширена родина

Дата виходу: 23 грудня

В ролях: Дональд Фейсон, Ебіґейл Спенсер, Джон Крайер

1 сезон

Після розлучення Джим і Джулія вирішують зберегти дружні стосунки заради дітей, яких вони продовжують виховувати в сімейному домі. Втім, ідилія ризикує розвалитися, коли у Джулії з’являється залицяльник.

Паперовий будинок: Берлін

Дата виходу: 29 грудня

В ролях: Педро Алонсо, Мішель Дженнер, Бегонья Варгас, Хуліо Пенья, Трістан Уллоа

1 сезон

Спінофф іспанського “Паперового будинку” буде до душі фанатам оригінального серіалу, адже зосередиться на одному з найхаризматичніших персонажів – грабіжникові Берліні. Він збирає свою майстерну команду в Парижі, щоб здійснити одне з найамбітніших пограбувань — викрасти коштовності вартістю 44 мільйони євро.