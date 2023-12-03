«Укрзалізниця» повертає «Лижний експрес» сполученням Київ — Славсько

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Наталія Габрух
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«Укрзалізниця» повертає «Лижний експрес» — швидкісний потяг, який доставить пасажирів з Києва до Славська. Про це повідомляють у пресслужбі «Укрзалізниці».

Починаючи з 21 грудня потяг Інтерсіті+ №743 відправлятиметься з Києва о 6:11 і прибуватиме до станції Славсько о 14:00. В зворотному напрямку, зі станції Славсько, поїзд відправлятиметься о 14:30 і прибуватиме до Києва о 22:26.

Продаж квитків на «Лижний експрес» вже відкритий. Квитки у другий клас коштують від 471 грн, у перший клас — від 902 грн. Традиційно, на відправлення у робочі дні квитки дешевші, а на п'ятниці та вихідні — дорожчі.

Раніше ми писали, що «Укрзалізниця» запустить Dnipro City Express із модернізованими електричками.

Фото: «Укрзалізниця».

Ви чекали на повернення «Лижного експресу»?
Опубліковано: 03 грудня 2023
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