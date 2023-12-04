В Ірпені пропонують розширити частину парку "Покровський": візуалізації

Товариство «Відважних» та архітектурне бюро Vovk+Partners Architects розробило пропозицію розширення та благоустрою частини парку "Покровський" вздовж Алеї Героїв АТО.

Про це повідомив співзасновник Фонду відновлення Ірпеня Володимир Карплюк.

Згідно з проектом нинішню Алею Героїв АТО продовжать вздовж вулиці Котляревського. Це буде місце вшанування та увіковічення пам’яті героїв, які цінною власного життя захищали місто та країну.

Наразі здійснюється передача проектних напрацювань до міськради для подальшого використання управлінською командою міста при плануванні території громади.

Фото: Володимир Карплюк