«Укрзалізниця» піднімає вартість квитків на міжнародні рейси: потяг до Варшави здорожчає на 72%

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Наталія Габрух
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«Укрзалізниця» з 10 грудня підвищує ціни на ряд міжнародних рейсів. Про це повідомили у пресслужбі перевізника.

«Зміна тарифів дозволить "Укрзалізниці" втримати на поточному рівні вартість квитків для проїзду у сполученнях всередині країни, а також продовжити модернізацію рухомого складу, яка активно триває навіть під час широкомасштабного вторгнення», — пояснюють своє рішення в «Укрзалізниці».

Там додають, що у попередні роки для залучення пасажиропотоку «Укрзалізниця» застосовувала знижки фактично на всі пасажирські міжнародні рейси. Але наразі компанія переглядає це рішення, оскільки щороку збитки від пасажирських перевезень становлять більш як 12 млрд грн.

Так, на 72% зросте вартість на найпопулярніший напрямок Київ – Варшава – Київ. Але при цьому будуть доступні й дешевші альтернативні варіанти на цьому напрямку. Залежно від класу місця вартість проїзду до Хелма та зворотно, звідки можна зручно пересісти на Варшаву, зросте наступним чином: на поїзди з Дніпра — у межах 4-11%, з Харкова — 17-48%, з Києва — 15-47%.

Також мінімально, у межах 3%, зросте вартість проїзду в нічних поїздах до Відня та Перемишля. На проїзд в Інтерсіті+ Київ — Перемишль — Київ ціна збільшиться на 26%, а в нічному поїзді Одеса — Перемишль — Одеса — у діапазоні 37-49%.

Без змін залишиться вартість квитків на поїзди до Кишинева та Будапешта.

Раніше ми писали, що потяг Прага – Чоп від чеської компанії RegioJet запустять у січні 2024 року.

Фото: Вікіпедія.

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Опубліковано: 06 грудня 2023
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