Потяг Прага – Чоп від чеської компанії RegioJet запустять у січні 2024 року

З січня 2024 року чеська приватна залізнична компанія RegioJet у співпраці з «Укрзалізницею» планує запустити нічний рейс з Праги до Чопа. Про це повідомляє International Railway Journal.

Потяги будуть проходити через словацький прикордонний пункт Чорна-над-Тисою. Вони відправлятимуться з Праги о 21:38 і прибуватимуть до Чопа о 10:35. В зворотному напрямку, зі станції Чоп, поїзд відправлятиметься о 17:30 і прибуватиме до Праги о 05:07.

Спочатку на маршрут запустять потяг з трьох вагонів на 140 пасажирів (80 спальних і 60 сидячих місць).

Раніше «Укрзалізниця» повідомляла , що цей рейс запустять з нового року. Власник компанії RegioJet також заявляв , що до кінця 2023 року компанія хоче подовжити маршрут Прага — Кошице (Словаччина) до Чопа Закарпатської області, а в перспективі — до Мукачева.

RegioJet, спільно з «Укрзалізницею», має намір встановити залізничне сполучення між Україною та іншими столицями Центральної Європи. Як приклад, заплановано маршрут до Берліна, який пройде через польський прикордонний пункт в Перемишлі, що вимагатиме додаткових інвестицій в інфраструктуру. Водночас, власник компанії RegioJet висловився, що можливо вже у 2024 році розпочнуться рейси з Києва до Берліна.

Раніше ми писали, що «Укрзалізниця» запускає новий маршрут з Києва до Будапешта та Відня.