У Франкфурті відкривається перша галерея сучасного українського мистецтва

У Франкфурті відкривається Einundneunzig galerie (Галерея 91), присвячена сучасному українському мистецтву. Про це повідомляє видання «Амаль Франкфурт Україна».

Галерея має назву, яка символізує рік отримання Україною незалежності — 1991. В кооперації із українськими галереями, тут виставлятимуться скульптури, живопис, фото, відео- та аудіо роботи, а також інсталяції.

Місія проєкту — сприяти розвитку сучасного мистецтва та культури в Україні, а також діалогу між українською та німецькою мистецькими спільнотами. А також закласти основу для сталого діалогу та співпраці в майбутньому.

Ініціатори проєкту мають намір надихнути франкфуртську аудиторію – особливо молоде покоління — на розмаїття та актуальність українського мистецтва.

Перша експозиція галереї, під назвою «Затоплення», відбудеться у колаборації з відомим українським мистецьким простором Assortment Room. Вона представляє твори Нікіти Кадана, відомого українського художника сучасності, включаючи його живописні роботи та відеоінсталяцію. Остання була створена за участі Яреми Малащука, Романа Хімея, Юрія Іздрика та інших. До виставки також входять тексти Тараса Прохаська.

Ця виставка присвячена темі історичного геноциду на тлі нового, сучасного.

Кошти на проведення виставки було надано Goethe-Institut Україна.

Відкриття відбудеться 7 грудня, о 19:00.

Дати проведення виставки: з 7 грудня 2023 року по 31 січня 2024 року.

Адреса: 91 galerie, Schillerstrasse 16, Frankfurt am Main

Раніше ми писали, що роботи українського митця Сергія Махна презентували у Нью-Йоркській галереї.

Фото: «Амаль Франкфурт Україна».