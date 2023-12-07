Дивіться, який котеджний комплекс почали будувати у Карпатах

Біля села Яблуниця Івано-Франківської області в Карпатах почали будувати готельний комплекс, який складатиметься з 47 котеджних будиночків.

Про це пише Хмарочос.

Проєкт PÓTAY реалізує готельний оператор Ribas Hotels Group та забудовник AMA Family Resort. Над ним працювали архітектурна компанія COSMOS in. та дизайн-бюро ТЕМО.

Котеджне містечко займе 2,7 гектара гірського ландшафту, серед сторічних смерек і різнотрав’я. Котеджне містечко складається з котеджів трьох типів та адміністративної будівлі:

16 дуплексів, згрупованих по два будиночки площею 40 квадратних метрів кожний;

котеджі площею 50 метрів із ванною на терасі або сіткою для відпочинку;

котеджі площею 60 метрів із ванною або чаном на терасі.

Частина котеджів матиме вид на Говерлу та Петрос, частина — на смерековий ліс.

У зовнішньому оздобленні будиночків використають ґонт — традиційну покрівлю з дерев’яних дощок. Стилістику архітектори визначають як сучасний український мінімалізм.

У котеджах передбачено кухні, на яких гості самі можуть готувати їжу. Віконечко над робочою поверхнею доволяє бачити при цьому краєвид. Санвузол освітлюється природним світлом. Тераси зробили якомога просторішими, аби заохотити проводити на них більше часу навіть у холодну пору року, зокрема в гарячому чані.

Серед інфраструктури також передбачено ресторан, спа, лобі, будиночки для чайних церемоній, сауни в лісі, загальні зони з вогнищами, дитячий майданчик, зони відпочинку просто неба та паркінг.

Одним із головних завдань архітекторів було розпланувати генплан на складному рельєфі: продумати основну дорогу та прогулянкові стежки, розташувати уособлено один від одного всі котеджі та загальні зони відпочинку.

Одна з ідей комплексу — заохотити гостей проводити більше часу на свіжому повітрі, тому генплан продумали таким чином, аби в різних локаціях можна знайти різни види активностей та точки тяжіння.

Обслуговуючі приміщення — вхідна зона, рецепція, лобі та ресторан — продумано таким чином, щоб гості майже не бачили роботу персоналу.

Будівництво вже розпочалося: триває підготовка ділянки, прокладають основну дорогу. Здати комплекс в експлуатацію планують у другому кварталі 2025 року.

Фото: Ribas Hotels Group