"Метінвет" розробить концепцію відбудови зруйнованого кварталу в Бахмуті: візуалізації

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Валерія Гуржий
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"Метінвест" планує безоплатно розробити концепцію відбудови зруйнованого росіянами кварталу в Бахмуті за проєктами «Сталевої мрії».

Це друге після Маріуполя місто, що зголосилося відновлювати житло з використанням prefab-рішень – технології, в якій використовуються попередньо виготовлені на заводах сталеві елементи споруд. А перемовини та робота з адаптації проєктів будівель до місцевих умов ведуться ще з цілою низкою постраждалих громад.

Ступінь руйнування будівель кварталу «Ювілейний» оцінюється в 70%. На території площею 85,7 га мешкало понад 17,5 тисяч людей. У кварталі розташовані 94 житлових будинків на 5-10 поверхів, п’ять дитячих садків, дві школи, кінотеатр та універсам.

Концепція відновлення кварталу розроблятиметься на основі проєктів «Сталевої мрії» з дотриманням усіх вимог містобудування, безбар’єрності та відповідатиме сучасним світовим тенденціям. Презентація концепції планується наприкінці лютого 2024 року.

У травні 2023 року "Метінвест" представив концепцію відновлення країни «Сталева мрія». Вона передбачає понад 200 готових проєктів будівель на основі трьох сталевих попередньо виготовлених елементів: каркасу, модуля та платформи.

Це житлова забудова - будинки на 1-8 поверхів, гуртожиток, готель, соціальна інфраструктура - школа, дитсадок, амбулаторія та інфраструктурні об’єкти - паркінг, спорткомплекс та підземне укриття.

Концепція ґрунтується на принципі «будуй українське» й наразі об’єднує близько 50 вітчизняних заводів із виробництва металоконструкцій, дизайнерів, виробників меблів та будматеріалів.

Фото: Метінвест

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Опубліковано: 08 грудня 2023
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